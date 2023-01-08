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В Украину идут осадки и небольшое потепление: прогноз погоды на завтра

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Украина, Воскресенье 08 января 2023 15:47
В Украину идут осадки и небольшое потепление: прогноз погоды на завтра Фото: завтра в Украине ожидается небольшой снег и дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Завтра, 9 января, в части областей ожидается небольшой снег, а местами дождь. При этом в Украину придет потепление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

Завтра на западе нашей страны ночью возможен снег, а днем - дождь. В большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях местами небольшой снег. На остальной территории - без осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, но возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха в большинстве регионов днем от -3 до +2 градусов, а ночью -4 -9 градусов.

На западе Украины завтра днем ожидается +4 +9 градусов, ночью - около нуля. На Левобережье ночью днем -1 -6, а ночью -13 -18 градусов.

В Украину идут осадки и небольшое потепление: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

Завтра в столице и Киевской области возможен небольшой снег. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 20 м/с, что может привести к ухудшению движения транспорта.

Столбики термометров в Киеве завтра покажут от -3 до +2 градусов, а ночью до -9 градусов.

Напомним, синоптики предупреждали, что завтра в Украине возможны сильные порывы ветра, поэтому граждан просят держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.

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