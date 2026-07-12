До України йде потепління, але не без дощів: прогноз погоди на тиждень (карти)
У середині липня в Україні синоптики прогнозують підвищення температури повітря до комфортних показників. Водночас очікуються й дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 13 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім південного сходу, дощі, місцями грози.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +20 до +24 градусів;
- у східних областях - від +20 до +28 градусів;
- у центральних областях - від +19 до +27 градусів;
- у південних областях - від +21 до +28 градусів;
- у західних областях - від +19 до +25 градусів.
У вівторок, 14 липня, в Україні знову дощитиме, але трохи потеплішає.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +22 до +27 градусів;
- у східних областях - від +21 до +27 градусів;
- у центральних областях - від +23 до +27 градусів;
- у південних областях - від +23 до +26 градусів;
- у західних областях - від +21 до +28 градусів.
У середу, 15 липня, дощі не покинуть Україну. Однак опади будуть незначними.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +24 до +28 градусів;
- у східних областях - від +23 до +26 градусів;
- у центральних областях - від +23 до +28 градусів;
- у південних областях - від +25 до +28 градусів;
- у західних областях - від +19 до +25 градусів.
У четвер, 16 липня, дощів поменшає. Найбільше опадів буде у західних областях.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +24 до +27 градусів;
- у східних областях - від +24 до +30 градусів;
- у центральних областях - від +25 до +29 градусів;
- у південних областях - від +25 до +30 градусів;
- у західних областях - від +22 до +26 градусів.
У п'ятницю, 17 липня, невеликі дощі пройдуть у низці західних, центральних та південних областей.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +19 до +26 градусів;
- у східних областях - від +20 до +26 градусів;
- у центральних областях - від +22 до +28 градусів;
- у південних областях - від +25 до +29 градусів;
- у західних областях - від +23 до +29 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що найближчими днями до України прийде потепління. Однак воно буде комфортним, аномальна спека не очікується.