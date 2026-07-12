До України йде потепління, але не без дощів: прогноз погоди на тиждень (карти)

У середині липня в Україні синоптики прогнозують підвищення температури повітря до комфортних показників. Водночас очікуються й дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У понеділок, 13 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень по всій країні, крім південного сходу, дощі, місцями грози.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень у східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +20 до +24 градусів;

у східних областях - від +20 до +28 градусів;

у центральних областях - від +19 до +27 градусів;

у південних областях - від +21 до +28 градусів;

у західних областях - від +19 до +25 градусів.

У вівторок, 14 липня, в Україні знову дощитиме, але трохи потеплішає.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +22 до +27 градусів;

у східних областях - від +21 до +27 градусів;

у центральних областях - від +23 до +27 градусів;

у південних областях - від +23 до +26 градусів;

у західних областях - від +21 до +28 градусів.

У середу, 15 липня, дощі не покинуть Україну. Однак опади будуть незначними.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +24 до +28 градусів;

у східних областях - від +23 до +26 градусів;

у центральних областях - від +23 до +28 градусів;

у південних областях - від +25 до +28 градусів;

у західних областях - від +19 до +25 градусів.

У четвер, 16 липня, дощів поменшає. Найбільше опадів буде у західних областях.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +24 до +27 градусів;

у східних областях - від +24 до +30 градусів;

у центральних областях - від +25 до +29 градусів;

у південних областях - від +25 до +30 градусів;

у західних областях - від +22 до +26 градусів.

У п'ятницю, 17 липня, невеликі дощі пройдуть у низці західних, центральних та південних областей.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: