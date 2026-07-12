До України йде комфортне потепління: синоптик назвала дату

Найближчими днями до України прийде потепління. Однак воно буде комфортним, аномальна спека не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Хто мерзне, на тижні очікується підвищення температури повітря. Причому комфортне, без оцих паризько-мадридських розпечених градусів. На заході Європи спека триватиме", - повідомила Діденко.

У понеділок, 13 липня, в Україні максимальна температура повітря становитиме протягом дня +22+28 градусів.

Цікава особливість - вздовж смуги від Закарпаття через Вінниччину-Черкащину аж до Сумщини буде свіжіше, +18+21 градус.

Дощі завтра пройдуть у західних, північних областях, місцями у центральній частині та на півдні Одещини. На решті території без опадів.

Синоптична карта (t.me/PohodaNatalka)

У Києві 13 липня вранці та вдень може бути сильніший вітер північно-західного напрямку. У другій половині дня понеділка або вже ввечері передбачається дощ, не забудьте взяти парасолі. Температура повітря в столиці завтра близько +25 градусів.

Потепління прийде з вівторка, 14 липня, - спокійне, без надмірностей.

Фото: до України йде потепління (інфографіка РБК-Україна)