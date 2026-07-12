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До України йде комфортне потепління: синоптик назвала дату

12:47 12.07.2026 Нд
1 хв
Аномальної спеки не буде?
aimg Тетяна Степанова
До України йде комфортне потепління: синоптик назвала дату Фото: до України йде комфортне потепління (Getty Images)
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Найближчими днями до України прийде потепління. Однак воно буде комфортним, аномальна спека не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Хто мерзне, на тижні очікується підвищення температури повітря. Причому комфортне, без оцих паризько-мадридських розпечених градусів. На заході Європи спека триватиме", - повідомила Діденко.

У понеділок, 13 липня, в Україні максимальна температура повітря становитиме протягом дня +22+28 градусів.

Цікава особливість - вздовж смуги від Закарпаття через Вінниччину-Черкащину аж до Сумщини буде свіжіше, +18+21 градус.

Дощі завтра пройдуть у західних, північних областях, місцями у центральній частині та на півдні Одещини. На решті території без опадів.

До України йде комфортне потепління: синоптик назвала дату

Синоптична карта (t.me/PohodaNatalka)

У Києві 13 липня вранці та вдень може бути сильніший вітер північно-західного напрямку. У другій половині дня понеділка або вже ввечері передбачається дощ, не забудьте взяти парасолі. Температура повітря в столиці завтра близько +25 градусів.

Потепління прийде з вівторка, 14 липня, - спокійне, без надмірностей.

До України йде комфортне потепління: синоптик назвала дату

Фото: до України йде потепління (інфографіка РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше синоптик розповідав, як зміниться погода в Україні найближчими днями.

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