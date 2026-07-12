ua en ru
Вс, 12 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В Украину идет потепление, но не без дождей: прогноз погоды на неделю (карты)

18:30 12.07.2026 Вс
2 мин
Какой день недели будет самым теплым?
aimg Татьяна Степанова
В Украину идет потепление, но не без дождей: прогноз погоды на неделю (карты) Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на неделю (Getty Images)
Стихия не застанет врасплох! Следи за изменениями погоды с РБК-Украина в Google

В середине июля синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до комфортных показателей. В то же время ожидаются и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 13 июля , в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юго-востока, дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +20 до +24 градусов;
  • в восточных областях – от +20 до +28 градусов;
  • в центральных областях – от +19 до +27 градусов;
  • в южных областях – от +21 до +28 градусов;
  • в западных областях – от +19 до +25 градусов.

В Украину идет потепление, но не без дождей: прогноз погоды на неделю (карты)

Во вторник, 14 июля , в Украине снова будет дождь, но немного потеплеет.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +22 до +27 градусов;
  • в восточных областях – от +21 до +27 градусов;
  • в центральных областях – от +23 до +27 градусов;
  • в южных областях – от +23 до +26 градусов;
  • в западных областях – от +21 до +28 градусов.

В Украину идет потепление, но не без дождей: прогноз погоды на неделю (карты)

В среду, 15 июля , дожди не покинут Украину. Однако осадки будут незначительными.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +24 до +28 градусов;
  • в восточных областях – от +23 до +26 градусов;
  • в центральных областях – от +23 до +28 градусов;
  • в южных областях – от +25 до +28 градусов;
  • в западных областях – от +19 до +25 градусов.

В Украину идет потепление, но не без дождей: прогноз погоды на неделю (карты)

В четверг, 16 июля , дождей станет меньше. Больше всего осадков будет в западных областях.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +24 до +27 градусов;
  • в восточных областях – от +24 до +30 градусов;
  • в центральных областях – от +25 до +29 градусов;
  • в южных областях – от +25 до +30 градусов;
  • в западных областях – от +22 до +26 градусов.

В Украину идет потепление, но не без дождей: прогноз погоды на неделю (карты)

В пятницу, 17 июля , небольшие дожди пройдут в ряде западных, центральных и южных областей.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях – от +19 до +26 градусов;
  • в восточных областях – от +20 до +26 градусов;
  • в центральных областях – от +22 до +28 градусов;
  • в южных областях – от +25 до +29 градусов;
  • в западных областях – от +23 до +29 градусов.

В Украину идет потепление, но не без дождей: прогноз погоды на неделю (карты)

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что в ближайшие дни в Украину придет потепление. Однако оно будет комфортным, аномальная жара не ожидается.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Погода
Новости
Сергей Корецкий среди кандидатов на премьера: что о нем известно
Сергей Корецкий среди кандидатов на премьера: что о нем известно
Аналитика
Vyriy против ГБР: что не так с ценами на дроны и как скандал бьет по отрасли
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Vyriy против ГБР: что не так с ценами на дроны и как скандал бьет по отрасли