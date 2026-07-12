В Украину идет потепление, но не без дождей: прогноз погоды на неделю (карты)

В середине июля синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до комфортных показателей. В то же время ожидаются и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В понедельник, 13 июля , в Украине ожидается переменная облачность. Днем по всей стране, кроме юго-востока, дожди, местами грозы.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях – от +20 до +24 градусов;

в восточных областях – от +20 до +28 градусов;

в центральных областях – от +19 до +27 градусов;

в южных областях – от +21 до +28 градусов;

в западных областях – от +19 до +25 градусов.

Во вторник, 14 июля , в Украине снова будет дождь, но немного потеплеет.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях – от +22 до +27 градусов;

в восточных областях – от +21 до +27 градусов;

в центральных областях – от +23 до +27 градусов;

в южных областях – от +23 до +26 градусов;

в западных областях – от +21 до +28 градусов.

В среду, 15 июля , дожди не покинут Украину. Однако осадки будут незначительными.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях – от +24 до +28 градусов;

в восточных областях – от +23 до +26 градусов;

в центральных областях – от +23 до +28 градусов;

в южных областях – от +25 до +28 градусов;

в западных областях – от +19 до +25 градусов.

В четверг, 16 июля , дождей станет меньше. Больше всего осадков будет в западных областях.

Столбики термометров днем покажут:

в северных областях – от +24 до +27 градусов;

в восточных областях – от +24 до +30 градусов;

в центральных областях – от +25 до +29 градусов;

в южных областях – от +25 до +30 градусов;

в западных областях – от +22 до +26 градусов.

В пятницу, 17 июля , небольшие дожди пройдут в ряде западных, центральных и южных областей.

Столбики термометров днем покажут: