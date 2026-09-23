До України йде негода: де 23 вересня прогнозують сильні грози та штормовий вітер

У середу, 23 вересня, циклон із Чорного моря принесе на Лівобережжя України значні дощі, грози та сильний вітер. В окремих областях оголосили жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр у Фейсбуці.
Найскладніші погодні умови прогнозують у східних та південно-східних регіонах.
Значні дощі та грози очікуються у:
Вдень сильні опади також можливі у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.
На Лівобережжі пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Через це в Україні оголосили І рівень небезпечності - жовтий.
Загалом в Україні буде хмарно з проясненнями. На більшій частині території місцями пройдуть короткочасні дощі.
Вдень температура повітря становитиме: 13-18 градусів тепла у більшості областей; 7-12 градусів тепла у Карпатах.
На Правобережжі вітер буде північно-західним, 5-10 м/с. На Лівобережжі він буде південно-східним, 7-12 м/с, із поривами до 15-20 м/с.
Нагадаємо, у високогір'ї Карпат уже випав перший сніг.
22 вересня на горі Піп Іван температура опустилася до -1 градуса, а місцями утворився тонкий шар снігу.
Раніше фахівці також пояснювали тривале зниження рівня ґрунтових вод в Україні. Серед причин називали зміни в режимі опадів, високі температури та тривалі періоди без дощу.