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До України йде негода: де 23 вересня прогнозують сильні грози та штормовий вітер

07:00 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: погода в Україні 23 вересня (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)

У середу, 23 вересня, циклон із Чорного моря принесе на Лівобережжя України значні дощі, грози та сильний вітер. В окремих областях оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр у Фейсбуці.

Де очікується негода

Найскладніші погодні умови прогнозують у східних та південно-східних регіонах.

Значні дощі та грози очікуються у:

  • Запорізькій області;
  • Дніпропетровській області;
  • Донецькій області;
  • Луганській області;
  • Харківській області;
  • Криму.

Вдень сильні опади також можливі у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

На Лівобережжі пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Через це в Україні оголосили І рівень небезпечності - жовтий.

Якою буде температура

Загалом в Україні буде хмарно з проясненнями. На більшій частині території місцями пройдуть короткочасні дощі.

Фото: якою буде погода в Україні сьогодні, 23 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Вдень температура повітря становитиме: 13-18 градусів тепла у більшості областей; 7-12 градусів тепла у Карпатах.

На Правобережжі вітер буде північно-західним, 5-10 м/с. На Лівобережжі він буде південно-східним, 7-12 м/с, із поривами до 15-20 м/с.

Нагадаємо, у високогір'ї Карпат уже випав перший сніг.

22 вересня на горі Піп Іван температура опустилася до -1 градуса, а місцями утворився тонкий шар снігу.

Раніше фахівці також пояснювали тривале зниження рівня ґрунтових вод в Україні. Серед причин називали зміни в режимі опадів, високі температури та тривалі періоди без дощу.

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