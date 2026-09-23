До України йде негода: де 23 вересня прогнозують сильні грози та штормовий вітер

Де очікується негода

Найскладніші погодні умови прогнозують у східних та південно-східних регіонах.

Значні дощі та грози очікуються у:

Запорізькій області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Луганській області;

Харківській області;

Криму.

Вдень сильні опади також можливі у Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

На Лівобережжі пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Через це в Україні оголосили І рівень небезпечності - жовтий.

Якою буде температура

Загалом в Україні буде хмарно з проясненнями. На більшій частині території місцями пройдуть короткочасні дощі.

Фото: якою буде погода в Україні сьогодні, 23 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Вдень температура повітря становитиме: 13-18 градусів тепла у більшості областей; 7-12 градусів тепла у Карпатах.

На Правобережжі вітер буде північно-західним, 5-10 м/с. На Лівобережжі він буде південно-східним, 7-12 м/с, із поривами до 15-20 м/с.

Нагадаємо, у високогір'ї Карпат уже випав перший сніг.