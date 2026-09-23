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В Украину идет ненастье: где 23 сентября прогнозируют сильные грозы и штормовой ветер

07:00 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: погода в Украине 23 сентября (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)

В среду, 23 сентября, циклон Черного моря принесет на Левобережье Украины сильные дожди, грозы и сильный ветер. В некоторых областях объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр в Facebook.

Где ожидается ненастье

Сложные погодные условия прогнозируют в восточных и юго-восточных регионах.

Дождь и грозы ожидаются в:

  • Запорожской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкая область;
  • Луганская область;
  • Харьковской области;
  • Крым.

Днем сильные осадки также возможны в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

На Левобережье порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Поэтому в Украине объявили И уровень опасности - желтый.

Какая будет температура

В целом, в Украине будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди.

Фото: какой будет погода в Украине сегодня, 23 сентября (инфографика РБК-Украина)

Днем температура воздуха будет составлять: 13-18 градусов тепла в большинстве областей; 7-12 градусов тепла в Карпатах.

На Правобережье ветер будет северо-западным, 5-10 м/с. На Левобережье он будет юго-восточным, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

Напомним, в высокогорье Карпат выпал первый снег.

22 сентября на горе Поп Иван температура опустилась до -1 градуса, а местами образовался тонкий слой снега.

Ранее специалисты также объясняли продолжительное снижение уровня грунтовых вод в Украине. Среди причин называли изменения в режиме осадков, высокие температуры и длительные периоды без дождя.

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