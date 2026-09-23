В Украину идет ненастье: где 23 сентября прогнозируют сильные грозы и штормовой ветер

Где ожидается ненастье

Сложные погодные условия прогнозируют в восточных и юго-восточных регионах.

Дождь и грозы ожидаются в:

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Донецкая область;

Луганская область;

Харьковской области;

Крым.

Днем сильные осадки также возможны в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

На Левобережье порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Поэтому в Украине объявили И уровень опасности - желтый.

Какая будет температура

В целом, в Украине будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди.

Фото: какой будет погода в Украине сегодня, 23 сентября (инфографика РБК-Украина)

Днем температура воздуха будет составлять: 13-18 градусов тепла в большинстве областей; 7-12 градусов тепла в Карпатах.

На Правобережье ветер будет северо-западным, 5-10 м/с. На Левобережье он будет юго-восточным, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с.

Напомним, в высокогорье Карпат выпал первый снег.