В Україні вже створили електронний реєстр ветеранів: міністр розповіла, коли його запустять

В Україні вже створили електронний реєстр ветеранів. Проте він буде запущений після закінчення війни Росії проти України з міркувань безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну на прес-конференції .

Вона зазначила, що реєстр ветеранів уже кореспондується з реєстрами інших міністерств та відомств. За її словами, він створений за сприяння Ради міжнародних наукових досліджень (IREX).

Лапутіна зазначила, що процес діджиталізації реєстру буде продовжуватися у співпраці з міжнародними партнерами.

Так, відповідні інструменти будуть запроваджувати у "Дії" для того, аби бути клієнтоорінтованими для ветеранів. Зокрема, плануються створення електронних ветеранських кабінетів та інших сервісів.

"У нас це все вже готово, але ми дійсно не хочемо, щоб десь на тимчасово окупованій території у смартфоні з’явилася програма, яка засвідчить, що людина - ветеран. Це небезпечно для людей. Наступного дня після перемоги всі ці сервіси включаються і будуть доступні для всіх", - розповіла Лапутіна.

Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував масштабну програму підтримки ветеранів війни.

До того ж, уряд спростив процедуру оформлення пільг для ветеранів.

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