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В Украине уже создали электронный реестр ветеранов: министр рассказала, когда его запустят

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Среда 01 февраля 2023 14:50
В Украине уже создали электронный реестр ветеранов: министр рассказала, когда его запустят Фото: министр по делам ветеранов Юлия Лапутина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине уже создали электронный реестр ветеранов. Однако он будет запущен после окончания войны России против Украины по соображениям безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра по делам ветеранов Юлию Лапутину на пресс-конференции.

Она отметила, что реестр ветеранов уже корреспондируется с реестрами других министерств и ведомств. По ее словам, он создан при содействии Совета международных научных исследований (IREX).

Лапутина отметила, что процесс диджитализации реестра будет продолжаться в сотрудничестве с международными партнерами.

Так, соответствующие инструменты будут вводить в "Дії" для того, чтобы быть клиентоориентированными для ветеранов. В частности, планируется создание электронных ветеранских кабинетов и других сервисов.

"У нас это все уже готово, но мы действительно не хотим, чтобы где-то на временно оккупированной территории в смартфоне появилась программа, которая засвидетельствует, что человек - ветеран. Это опасно для людей. На следующий день после победы все эти сервисы включаются и будут доступны для всех", - рассказала Лапутина.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал масштабную программу поддержки ветеранов войны.

К тому же, правительство упростило процедуру оформления льгот для ветеранов.

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