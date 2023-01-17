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Кабмін спростив процедуру оформлення пільг для ветеранів

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Київ, Вівторок 17 січня 2023 17:10
Кабмін спростив процедуру оформлення пільг для ветеранів Ілюстративне фото: Кабмін спростив процедуру оформлення пільг для ветеранів (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Іван Носальський

Кабмін дозволив українцям пред'являти електронне посвідчення ветерана для внесення до реєстру осіб, які мають право на пільги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

За його словами, під час сьогоднішнього засідання Кабмін вніс зміни до положення про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги.

Тепер учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни, сім'ї загиблих ветеранів війни та захисників України, постраждалі учасники Революції Гідності зможуть пред'являти органам Пенсійного фонду України електронне посвідчення ветерана для внесення до реєстру осіб, які мають право на пільги. При цьому предʼявляти оригінали посвідчень не буде потрібно.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін у 2023 році планує розробити програму для допомоги ветеранам.

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