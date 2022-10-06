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В Україні вже очікують 150 тисяч мобілізованих з Росії

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Україна, Четвер 06 жовтня 2022 17:03
В Україні вже очікують 150 тисяч мобілізованих з Росії Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні очікують прихід 150 тисяч мобілізованих росіян, яких буде направлено на поповнення частин, що зазнали "шалених" втрат на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова під час прес-конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни" в четвер, 6 жовтня.

"Наступні 150 тисяч вони готуватимуть усе-таки два-три місяці, а далі вже ухвалюватимуть рішення, як використовувати", - сказав він, нагадавши, що з початку війни втрати російських військ лише вбитими становили понад 50 тисяч осіб, до яких треба додати ще вдвічі-втричі більші втрати пораненими.

Водночас він зазначив, що мобілізованих треба ще "одягти, нагодувати, озброїти".

За словами міністра, в Генштабі ЗСУ вже підготували відповідні плани на можливі дії ворога. Наразі, як зазначив Резніков, необхідне збільшення допомоги зброєю та боєприпасами з боку міжнародних партнерів, "щоб гідно зустріти цю чергову навалу орди".

У зв'язку з цим глава Міноборони нагадав про черговий "Рамштайн" наступного тижня в Брюсселі та зустріч міністрів оборони.

"Нам дуже аплодують за дві наші контрнаступальні операції і хочуть під це надавати нам підтримку", - сказав Резніков.

За його словами, також нарощується випуск озброєння та боєприпасів в Україні.

Як повідомлялося, під час виступу 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив старт часткової мобілізації в Росії. Він планує кинути на війну в Україну 300 тисяч резервістів.

При цьому міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про 200 тисяч вже мобілізованих. Однак реальна кількість їх менша, хоч і перевищує 100 тисяч людей.

Крім того, в Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із Росії. Вони мають поповнити дислоковані у Білорусі підрозділи ЗС РФ.

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