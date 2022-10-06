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В Украине уже ожидают 150 тысяч мобилизованных из России

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Украина, Четверг 06 октября 2022 17:03
В Украине уже ожидают 150 тысяч мобилизованных из России Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине ожидают приход 150 тысяч мобилизованных россиян, которые будут направлены на пополнение частей, понесших "безумные" потери на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова на пресс-конференции Forbes "Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны" в четверг, 6 октября.

"Следующие 150 тысяч они будут готовить все-таки два-три месяца, а дальше уже будут принимать решение, как использовать", - сказал он, напомнив, что с начала войны потери российских войск только убитыми составляли более 50 тысяч человек, к которым нужно добавить еще вдвое-втрое большие потери ранеными.

В то же время он отметил, что мобилизованных нужно еще "одеть, накормить, вооружить".

По словам министра, в Генштабе ВСУ уже подготовили соответствующие планы на возможные действия врага. В настоящее время, как отметил Резников, необходимо увеличение помощи оружием и боеприпасами со стороны международных партнеров, "чтобы достойно встретить это очередное нашествие орды".

В связи с этим глава Минобороны напомнил об очередном "Рамштайне" на следующей неделе в Брюсселе и встрече министров обороны.

"Нам очень аплодируют за две наши контрнаступательные операции и хотят под это оказывать нам поддержку", - сказал Резников.

По его словам, также увеличивается выпуск вооружения и боеприпасов в Украине.

Как сообщалось, во время выступления 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил старт частичной мобилизации в России. Он планирует бросить на войну в Украине 300 тысяч резервистов.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил о 200 тысячах уже мобилизованных. Однако реальное количество их меньше, хотя и превышает 100 тысяч людей.

Кроме того, в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из России. Они должны пополнить дислоцированные в Беларуси подразделения ВС РФ.

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