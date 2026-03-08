Україні вже легше? Зеленський відповів, чи вплинула операція США на допомогу Ірану Росії

Президент Володимир Зеленський заявив, що станом на сьогодні Іран не постачає Росії дрони чи інше озброєння, яке Москва використовує для атак по Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави сказав під час брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном в Києві.
Зеленський поінформував, що Росія допомагає іранському режиму. За його словами, Київ має розуміння, що саме Москва вже передала Тегерану, але водночас невідомі обсяги того, що РФ готова передати.
При цьому Іран наразі не допомогає Кремлю, додав президент.
"Добре те, що іранський режим не постачає Росії ракет та деякі інші види озброєння, які використовуються для атак проти України", - сказав глава держави.
Нагадаємо, що Росія після початку повномасштабного вторгнення в Україну почала співпрацювати з Іраном. Зокрема, Тегеран передавав Москві дрони типу "Шахед", ракети, технології та не тільки. Це, в свою чергу, мало вплив на війну в Україні.
Однак розпочата 28 лютого операція США та Ізраїлю проти Ірану має плюси для України. Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив вчора, що удари по Ірану, а також відповіді Тегерана - означають, що Іран і Росія зараз не можуть співпрацювати ні в галузі ракет, ні в оборонній промисловості.
Крім того, зміщення уваги на Іран може створити можливості для дипломатії щодо завершення війни в Україні, оскільки переговорники матимуть простір для досягнення угоди без залучення загальної уваги.