Украине уже легче? Зеленский ответил, повлияла ли операция США на помощь Ирана России

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня Иран не поставляет России дроны или другое вооружение, которое Москва использует для атак по Украине.
Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства сказал во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве.
Зеленский проинформировал, что Россия помогает иранскому режиму. По его словам, Киев имеет понимание, что именно Москва уже передала Тегерану, но в то же время неизвестны объемы того, что РФ готова передать.
При этом Иран пока не помогает Кремлю, добавил президент.
"Хорошо то, что иранский режим не поставляет России ракет и некоторые другие виды вооружения, которые используются для атак против Украины", - сказал глава государства.
Напомним, что Россия после начала полномасштабного вторжения в Украину начала сотрудничать с Ираном. В частности, Тегеран передавал Москве дроны типа "Шахед", ракеты, технологии и не только. Это, в свою очередь, имело влияние на войну в Украине.
Однако начатая 28 февраля операция США и Израиля против Ирана имеет плюсы для Украины. Президент Финляндии Александр Стубб заявил вчера, что удары по Ирану, а также ответы Тегерана - означают, что Иран и Россия сейчас не могут сотрудничать ни в области ракет, ни в оборонной промышленности.
Кроме того, смещение внимания на Иран может создать возможности для дипломатии по завершению войны в Украине, поскольку переговорщики будут иметь пространство для достижения соглашения без привлечения всеобщего внимания.