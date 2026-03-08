RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Украине уже легче? Зеленский ответил, повлияла ли операция США на помощь Ирана России

18:00 08.03.2026 Вс
2 мин
Москва осталась без партнера?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Владимир Зеленский заявил, что на сегодня Иран не поставляет России дроны или другое вооружение, которое Москва использует для атак по Украине.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава государства сказал во время брифинга с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Киеве.

Читайте также: РФ не является нейтральной: у Путина заявили об открытой поддержке Ирана

Зеленский проинформировал, что Россия помогает иранскому режиму. По его словам, Киев имеет понимание, что именно Москва уже передала Тегерану, но в то же время неизвестны объемы того, что РФ готова передать.

При этом Иран пока не помогает Кремлю, добавил президент.

"Хорошо то, что иранский режим не поставляет России ракет и некоторые другие виды вооружения, которые используются для атак против Украины", - сказал глава государства.

Украина имеет выгоду от конфликта на Ближнем Востоке

Напомним, что Россия после начала полномасштабного вторжения в Украину начала сотрудничать с Ираном. В частности, Тегеран передавал Москве дроны типа "Шахед", ракеты, технологии и не только. Это, в свою очередь, имело влияние на войну в Украине.

Однако начатая 28 февраля операция США и Израиля против Ирана имеет плюсы для Украины. Президент Финляндии Александр Стубб заявил вчера, что удары по Ирану, а также ответы Тегерана - означают, что Иран и Россия сейчас не могут сотрудничать ни в области ракет, ни в оборонной промышленности.

Кроме того, смещение внимания на Иран может создать возможности для дипломатии по завершению войны в Украине, поскольку переговорщики будут иметь пространство для достижения соглашения без привлечения всеобщего внимания.

Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияИранБлижний востокВойна в Украине