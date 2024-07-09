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В Украине уже 38 погибших и 190 раненых в результате вчерашнего обстрела, - Зеленский

Вторник 09 июля 2024 10:46
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В Украине уже 38 погибших и 190 раненых в результате вчерашнего обстрела, - Зеленский Фото: последствия удара по "Охматдету" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

По состоянию на сейчас, в результате вчерашнего массированного обстрела Украины, известно о 38 погибших, среди которых четверо детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По словам президента, в результате ударов 190 человек получили ранения. В больницах Киева сейчас находятся 64 человека, в Кривом Роге - 28, а в Днепре - 6.

Из "Охматдета" все пациенты были переведены в другие медицинские учреждения. В части мест попадания вражеских ракет аварийно-спасательные работы не прекращались всю ночь.

Фото: последствия обстрела Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Мы продолжаем нашу работу для увеличения защиты наших городов и общин от российского террора. Будут решения. Мир имеет для этого необходимую силу. Также спасибо всем лидерам, которые поддержали нас и готовят новые совместные шаги в защиту жизни от российского террора", - добавил он.

Массированный обстрел Украины 8 июля

Вчера, 8 июля, российские террористы нанесли очередной масштабный удар по территории Украины. Сначала под удар попали Кривой Рог и Кропивницкий район. Позже взрывы в результате работы противовоздушной обороны раздавались в Киеве и области. В целом террористы применили 38 ракет различных типов. Одной из них враг ударил ракетой по детской больнице "Охматдет".

Все подробности массированного обстрела - в материале РБК-Украина.

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