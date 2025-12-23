В Україні введуть шаг, а копійка залишиться лише у РФ, Білорусі та Придністров’ї, - Стефанчук

Перейменування копійок на шаги в Україні є питанням ідеології країни і відновленням її історії. Десятки років тому вона вийшла з рубльової зони, а тепер час вийти і з копійчаної.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в етері телемарафону заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Той факт, що сьогодні копійка існує тільки в Росії, в Білорусі і в невизнаному Придністров'ї, вже говорить нам про те, що нам не з ними. Нам з тими, хто відновлює свою історію, свою незалежність, пам'ятає про своє історичне минуле", - наголосив він.
Стефанчук також нагадав, що саме шаг був дуже важливим етапом встановлення Української Народної Республіки.
"Наступного року ми будемо відмічати 30 років, як ми маємо гривню. Тобто ми вийшли з рубльової зони, прийшов час вийти з копійчаної зони, як говорять деякі наші народні депутати", - розповів він.
Спікер Ради підкреслив, що перейменування копійок на шаги є питанням ідеології країни.
Крім того, додав він, з фінансової точки зору це не потребуватиме грошей з державного бюджету, оскільки шаги додруковуватися на тих самих матеріалах і станках, які друкують теперішні монети.
"А те, що дехто на цьому намагається робити політику, затягувати оці всі речі в розгляді, це питання взагалі десяти хвилин роботи Верховної Ради. Але хтось вирішив на цьому побудувати політику, хтось буде вносити якісь поправки, ну а робити на цьому всю парламентську казуїстику, я вважаю, що це неправильно", - зауважив спікер парламенту.
Стефанчук також пояснив, чому новою назвою стане "шаг", а не "крок". Він наголосив, що "шаг" є окремим історично українським словом, не пов'язаним з російським.
Нагадаємо, Національний банк України ініціював заміну назви розмінних монет з "копійка" на "шаг" у вересні минулого року. Цей крок потрібен для відновлення історичної справедливості, дерусифікації та відродження національних традицій.
Зазначимо, минулого тижня Верховна Рада проголосувала за перейменування копійки на шаг. Відповідний законопроєкт щодо дерадянізації назви розмінної монети України було підтримано в першому читанні.