В Україні введуть базовий дохід: хто зможе отримати гроші

Постановою передбачено, що в разі місячного доходу нижче 4500 гривень людині з бюджету будуть доплачувати необхідну суму.

Як заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, з наступного року базова соціальна допомога може замінити усі види соціальних допомог.

Хто може брати участь у проєкті

З 1 липня 2025 року участь можуть брати люди, які вже отримують:

допомогу малозабезпеченим сім’ям,

допомогу одиноким матерям на дітей,

допомогу на дітей у багатодітних сім’ях,

тимчасову допомогу дітям, батьки яких не платять аліменти, не можуть утримувати дитину або їх місце проживання невідоме.

З 1 жовтня 2025 року подати заявку зможуть також інші особи та сім’ї, якщо вони відповідають встановленим умовам і критеріям.

Згідно постановою уряду, учасниками проєкту можуть бути:

громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

ті, кого в Україні визнано біженцями або такими, що потребують додаткового захисту.

Не можуть брати участь особи, які перебувають:

на тимчасово окупованих Росією територіях, включених до офіційного переліку, для яких не встановлено дату завершення окупації;

за кордоном.

Кому надається допомога

Допомога призначається на сім’ю та виплачується одному її члену - уповноваженому представнику - на 6 місяців з можливістю автоматичного продовження. Може розподілятися між повнолітніми членами сім’ї.

До складу сім’ї входять:

подружжя;

діти до 18 років та студенти до 23 років;

повнолітні діти з інвалідністю (І-ІІ гр.);

непрацездатні батьки, які живуть разом;

особи, що доглядають осіб з інвалідністю або осіб 80+;

чоловік і жінка, які мають спільних дітей, але не перебувають у шлюбі.

Не включаються:

особи на повному держутриманні;

зниклі безвісти, у полоні, за кордоном;

ті, хто визнані відсутніми або зниклими за особливих обставин.

Коли допомога не призначається

Допомога не надається, якщо:

працездатні особи (18-60 років) не працювали, не навчалися, не служили або не шукали роботу понад 3 місяці (є винятки: догляд за дітьми, інвалідами, пенсійний вік без стажу тощо);

сім’я здійснила значні витрати за останній рік (понад 100 тис. грн) на нерухомість, валюту, дорогі покупки, інвестування, допомогу третім особам;

на рахунках або в облігаціях сім’ї понад 100 тис. грн;

є друга квартира або будинок (є винятки - зруйноване житло, сирітське житло тощо);

є більше одного авто, яке молодше 15 років (крім пільгових випадків).

Додаткові умови

Допомогу можуть отримати:

переселенці без сплаченого ЄСВ;

особи, що повернулися з-за кордону після тривалого перебування;

якщо в сім’ї кілька непрацюючих - вони мають бути зареєстровані в центрі зайнятості.

Як подати заяву

Подати заяву можна:

через застосунок "Дія";

особисто в органах Пенсійного фонду.

Потрібно дві заяви: про намір і про призначення допомоги. Через "Дію" - тільки повнолітній представник сім’ї з українським документом.

Розмір допомоги

Визначається як різниця між базовим рівнем та доходами сім’ї.

Базовий розмір: 4500 грн на особу.

Для першого члена сім’ї (представника) - 100%, для інших - 70%.

Діти та особи з інвалідністю - 100%.

Особи без права на пенсію - пропорційно стажу:

до 10 років - 53%;

10-20 років - 62%;

20-30 років - 70%;

30+ років - 88%.

Сенс проєкту

У 2024 році Міністерством соціальної політики були підготовлені проєкти змін до законів щодо надання базової соціальної допомоги та соціальних стипендій та відмови від прожиткового мінімуму при встановленні розмірів виплат.

Як зазначається в пояснювальній записці, показник прожиткового мінімуму на законодавчому рівні втратив свою первинну сутність як критерій, що визначає ризик потрапляння громадян за межу бідності, і став розрахунковим показником, до якого прив’язано все більше різних виплат, доплат та значної кількості невластивих системі соціальної підтримки показників.

Наразі в законодавстві до прожиткового мінімуму прив’язано понад 180 різноманітних видів виплат, значна частина з яких не має відношення до прожиткового мінімуму як до критерію бідності.

У багатьох випадках розмір соціальних допомог залежить не від того, чи загальні доходи родини є нижчими за показник прожиткового мінімуму, а просто визначаються як певний коефіцієнт (як менше, так і вище 100 % прожиткового мінімуму).

Така ситуація унеможливлює використання прожиткового мінімуму за його основним призначенням, - ефективного визначення ризику потрапляння українців за межу бідності, і відповідно - швидкого реагування держави на такий ризик.

"Адже підвищення законодавчо встановленого прожиткового мінімуму автоматично призводить до необхідності перерахунку і всіх невластивих показників, що, своєю чергою, призводить до значного фіскального тиску на бюджет", - йдеться в документі.

Мінімальний базовий дохід

Мінімальний базовий дохід (МБД) - адресна соціальна допомога людям з низькими доходами. Основна мета МБД - забезпечити мінімальний рівень життя. Він виплачується лише тим, хто його потребує, а не всім.

МБД -це умовна грошова допомога, яка виплачується людям, у яких немає достатніх ресурсів для життя. Часто залежить від: доходу і майна; складу домогосподарства; готовності працювати або навчатися. Може включати додаткові послуги: працевлаштування, перекваліфікацію, соціальну підтримку.

Як це працює в ЄС

Євросоюз не має єдиного стандарту, але Європейська комісія рекомендує, щоб усі країни мали ефективні схеми МБД.

Франція

Revenu de solidarité active (RSA) - базова допомога дорослим без доходу.

Станом на 2024: 607 євро/місяць для одинака.

Умови: активне працевлаштування або соціальна участь.

Німеччина

Раніше: Hartz IV, зараз - Bürgergeld (з 2023).

563 євро/місяць + житло та медстрахування.

Пов'язано з участю в програмах пошуку роботи, консультаціях, навчанні.

Італія

Reddito di cittadinanza (з 2019) - умовний "громадянський дохід".

500–700 євро, залежно від складу родини.

Включає обов’язок шукати роботу, співпрацювати з центром зайнятості.

З 2024 року реформовано в Assegno di inclusione - більш фокусований на вразливих.

Іспанія

Ingreso Mínimo Vital (з 2020).

470–1 000 євро, залежно від родини.

Отримувачі мають бути готові працювати або вчитися.

Нідерланди

Bijstand - допомога, якщо немає інших джерел доходу.

1 300 євро на місяць (на сім’ю з 2 дорослих).

Супроводжується суворим контролем і вимогами щодо активності.

ЄС закликає держави:

гарантувати, що жодна людина не опиниться за межею бідності;

забезпечити достойний рівень життя;

поєднувати МБД з доступом до послуг (охорона здоров’я, житло, транспорт);

не стигматизувати отримувачів допомоги.

У 2023 році Єврокомісія затвердила рекомендації щодо адекватного мінімального доходу, щоб допомогти боротися з бідністю та стимулювати участь у ринку праці.