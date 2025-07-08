В Україні введуть базовий дохід: хто зможе отримати гроші

В Україні розпочався експериментальний проєкт із заміни десятків видів соціальних виплат на один вид допомоги - базовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 25 березня 2025 р. № 371.
Постановою передбачено, що в разі місячного доходу нижче 4500 гривень людині з бюджету будуть доплачувати необхідну суму.
Як заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, з наступного року базова соціальна допомога може замінити усі види соціальних допомог.
З 1 липня 2025 року участь можуть брати люди, які вже отримують:
З 1 жовтня 2025 року подати заявку зможуть також інші особи та сім’ї, якщо вони відповідають встановленим умовам і критеріям.
Згідно постановою уряду, учасниками проєкту можуть бути:
Не можуть брати участь особи, які перебувають:
Допомога призначається на сім’ю та виплачується одному її члену - уповноваженому представнику - на 6 місяців з можливістю автоматичного продовження. Може розподілятися між повнолітніми членами сім’ї.
До складу сім’ї входять:
Не включаються:
Допомога не надається, якщо:
Допомогу можуть отримати:
Подати заяву можна:
Потрібно дві заяви: про намір і про призначення допомоги. Через "Дію" - тільки повнолітній представник сім’ї з українським документом.
Визначається як різниця між базовим рівнем та доходами сім’ї.
Особи без права на пенсію - пропорційно стажу:
У 2024 році Міністерством соціальної політики були підготовлені проєкти змін до законів щодо надання базової соціальної допомоги та соціальних стипендій та відмови від прожиткового мінімуму при встановленні розмірів виплат.
Як зазначається в пояснювальній записці, показник прожиткового мінімуму на законодавчому рівні втратив свою первинну сутність як критерій, що визначає ризик потрапляння громадян за межу бідності, і став розрахунковим показником, до якого прив’язано все більше різних виплат, доплат та значної кількості невластивих системі соціальної підтримки показників.
Наразі в законодавстві до прожиткового мінімуму прив’язано понад 180 різноманітних видів виплат, значна частина з яких не має відношення до прожиткового мінімуму як до критерію бідності.
У багатьох випадках розмір соціальних допомог залежить не від того, чи загальні доходи родини є нижчими за показник прожиткового мінімуму, а просто визначаються як певний коефіцієнт (як менше, так і вище 100 % прожиткового мінімуму).
Така ситуація унеможливлює використання прожиткового мінімуму за його основним призначенням, - ефективного визначення ризику потрапляння українців за межу бідності, і відповідно - швидкого реагування держави на такий ризик.
"Адже підвищення законодавчо встановленого прожиткового мінімуму автоматично призводить до необхідності перерахунку і всіх невластивих показників, що, своєю чергою, призводить до значного фіскального тиску на бюджет", - йдеться в документі.
Мінімальний базовий дохід (МБД) - адресна соціальна допомога людям з низькими доходами. Основна мета МБД - забезпечити мінімальний рівень життя. Він виплачується лише тим, хто його потребує, а не всім.
МБД -це умовна грошова допомога, яка виплачується людям, у яких немає достатніх ресурсів для життя. Часто залежить від: доходу і майна; складу домогосподарства; готовності працювати або навчатися. Може включати додаткові послуги: працевлаштування, перекваліфікацію, соціальну підтримку.
Євросоюз не має єдиного стандарту, але Європейська комісія рекомендує, щоб усі країни мали ефективні схеми МБД.
Франція
Німеччина
Іспанія
Нідерланди
Bijstand - допомога, якщо немає інших джерел доходу.
ЄС закликає держави:
У 2023 році Єврокомісія затвердила рекомендації щодо адекватного мінімального доходу, щоб допомогти боротися з бідністю та стимулювати участь у ринку праці.
Нагадаємо, доходи українців продовжують зростати високими темпами. Зокрема, у першому кварталі 2025 року реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 9,2%.
Проте реальні доходи пенсіонерів падають вже понад рік через стрибок інфляції.
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