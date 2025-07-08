В Украине введут базовый доход: кто сможет получить деньги

В Украине начался экспериментальный проект по замене десятков видов социальных выплат на один вид помощи - базовый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 25 марта 2025 г. № 371.
Постановлением предусмотрено, что в случае месячного дохода ниже 4500 гривен человеку из бюджета будут доплачивать необходимую сумму.
Как заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, со следующего года базовая социальная помощь может заменить все виды социальных пособий.
С 1 июля 2025 года участие могут принимать люди, которые уже получают:
С 1 октября 2025 года подать заявку смогут также другие лица и семьи, если они соответствуют установленным условиям и критериям.
Согласно постановлению правительства, участниками проекта могут быть:
Не могут принимать участие лица, которые находятся:
Помощь назначается на семью и выплачивается одному ее члену - уполномоченному представителю - на 6 месяцев с возможностью автоматического продления. Может распределяться между совершеннолетними членами семьи.
В состав семьи входят:
Не включаются:
Помощь не предоставляется, если:
Помощь могут получить:
Подать заявление можно:
Нужно два заявления: о намерении и о назначении пособия. Через "Дію" - только совершеннолетний представитель семьи с украинским документом.
Определяется как разница между базовым уровнем и доходами семьи.
Лица без права на пенсию - пропорционально стажу:
В 2024 году Министерством социальной политики были подготовлены проекты изменений в законы о предоставлении базовой социальной помощи и социальных стипендий и отказа от прожиточного минимума при установлении размеров выплат.
Как отмечается в пояснительной записке, показатель прожиточного минимума на законодательном уровне потерял свою первичную сущность как критерий, определяющий риск попадания граждан за черту бедности, и стал расчетным показателем, к которому привязано все больше различных выплат, доплат и значительного количества несвойственных системе социальной поддержки показателей.
Сейчас в законодательстве к прожиточному минимуму привязано более 180 различных видов выплат, значительная часть из которых не имеет отношения к прожиточному минимуму как к критерию бедности.
Во многих случаях размер социальных пособий зависит не от того, являются ли общие доходы семьи ниже показателя прожиточного минимума, а просто определяются как определенный коэффициент (как меньше, так и выше 100 % прожиточного минимума).
Такая ситуация делает невозможным использование прожиточного минимума по его основному назначению, - эффективного определения риска попадания украинцев за черту бедности, и соответственно - быстрого реагирования государства на такой риск.
"Ведь повышение законодательно установленного прожиточного минимума автоматически приводит к необходимости пересчета и всех несвойственных показателей, что, в свою очередь, приводит к значительному фискальному давлению на бюджет", - говорится в документе.
Минимальный базовый доход (МБД) - адресная социальная помощь людям с низкими доходами. Основная цель МБД - обеспечить минимальный уровень жизни. Он выплачивается только тем, кто в нем нуждается, а не всем.
МБД - это условная денежная помощь, которая выплачивается людям, у которых нет достаточных ресурсов для жизни. Часто зависит от: дохода и имущества; состава домохозяйства; готовности работать или обучаться. Может включать дополнительные услуги: трудоустройство, переквалификацию, социальную поддержку.
Евросоюз не имеет единого стандарта, но Европейская комиссия рекомендует, чтобы все страны имели эффективные схемы МБД.
Франция
Германия
Испания
Нидерланды
Bijstand - помощь, если нет других источников дохода.
ЕС призывает государства:
В 2023 году Еврокомиссия утвердила рекомендации по адекватному минимальному доходу, чтобы помочь бороться с бедностью и стимулировать участие в рынке труда.
Напомним, доходы украинцев продолжают расти высокими темпами. В частности, в первом квартале 2025 года реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 9,2%.
Однако реальные доходы пенсионеров падают уже больше года из-за скачка инфляции.
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