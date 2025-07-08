В Украине введут базовый доход: кто сможет получить деньги

Постановлением предусмотрено, что в случае месячного дохода ниже 4500 гривен человеку из бюджета будут доплачивать необходимую сумму.

Как заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, со следующего года базовая социальная помощь может заменить все виды социальных пособий.

Кто может участвовать в проекте

С 1 июля 2025 года участие могут принимать люди, которые уже получают:

помощь малообеспеченным семьям,

помощь одиноким матерям на детей,

помощь на детей в многодетных семьях,

временную помощь детям, родители которых не платят алименты, не могут содержать ребенка или их место жительства неизвестно.

С 1 октября 2025 года подать заявку смогут также другие лица и семьи, если они соответствуют установленным условиям и критериям.

Согласно постановлению правительства, участниками проекта могут быть:

граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Украине;

те, кто в Украине признан беженцами или нуждающимися в дополнительной защите.

Не могут принимать участие лица, которые находятся:

на временно оккупированных Россией территориях, включенных в официальный перечень, для которых не установлена дата завершения оккупации;

за границей.

Кому предоставляется помощь

Помощь назначается на семью и выплачивается одному ее члену - уполномоченному представителю - на 6 месяцев с возможностью автоматического продления. Может распределяться между совершеннолетними членами семьи.

В состав семьи входят:

супруги;

дети до 18 лет и студенты до 23 лет;

совершеннолетние дети с инвалидностью (І-ІІ гр.);

нетрудоспособные родители, которые живут вместе;

лица, ухаживающие за лицами с инвалидностью или лицами 80+;

мужчина и женщина, которые имеют общих детей, но не состоят в браке.

Не включаются:

лица на полном гособеспечении;

пропавшие без вести, в плену, за границей;

те, кто признаны отсутствующими или пропавшими при особых обстоятельствах.

Когда помощь не назначается

Помощь не предоставляется, если:

трудоспособные лица (18-60 лет) не работали, не учились, не служили или не искали работу более 3 месяцев (есть исключения: уход за детьми, инвалидами, пенсионный возраст без стажа и т.д.);

семья осуществила значительные расходы за последний год (более 100 тыс. грн) на недвижимость, валюту, дорогие покупки, инвестирование, помощь третьим лицам;

на счетах или в облигациях семьи более 100 тыс. грн;

есть вторая квартира или дом (есть исключения - разрушенное жилье, сиротское жилье и т.д.);

есть более одного авто, которое моложе 15 лет (кроме льготных случаев).

Дополнительные условия

Помощь могут получить:

переселенцы без уплаченного ЕСВ;

лица, вернувшиеся из-за границы после длительного пребывания;

если в семье несколько неработающих - они должны быть зарегистрированы в центре занятости.

Как подать заявление

Подать заявление можно:

через приложение "Дія";

лично в органах Пенсионного фонда.

Нужно два заявления: о намерении и о назначении пособия. Через "Дію" - только совершеннолетний представитель семьи с украинским документом.

Размер пособия

Определяется как разница между базовым уровнем и доходами семьи.

Базовый размер: 4500 грн на человека.

Для первого члена семьи (представителя) - 100%, для других - 70%.

Дети и лица с инвалидностью - 100%.

Лица без права на пенсию - пропорционально стажу:

до 10 лет - 53%;

10-20 лет - 62%;

20-30 лет - 70%;

30+ лет - 88%.

Смысл проекта

В 2024 году Министерством социальной политики были подготовлены проекты изменений в законы о предоставлении базовой социальной помощи и социальных стипендий и отказа от прожиточного минимума при установлении размеров выплат.

Как отмечается в пояснительной записке, показатель прожиточного минимума на законодательном уровне потерял свою первичную сущность как критерий, определяющий риск попадания граждан за черту бедности, и стал расчетным показателем, к которому привязано все больше различных выплат, доплат и значительного количества несвойственных системе социальной поддержки показателей.

Сейчас в законодательстве к прожиточному минимуму привязано более 180 различных видов выплат, значительная часть из которых не имеет отношения к прожиточному минимуму как к критерию бедности.

Во многих случаях размер социальных пособий зависит не от того, являются ли общие доходы семьи ниже показателя прожиточного минимума, а просто определяются как определенный коэффициент (как меньше, так и выше 100 % прожиточного минимума).

Такая ситуация делает невозможным использование прожиточного минимума по его основному назначению, - эффективного определения риска попадания украинцев за черту бедности, и соответственно - быстрого реагирования государства на такой риск.

"Ведь повышение законодательно установленного прожиточного минимума автоматически приводит к необходимости пересчета и всех несвойственных показателей, что, в свою очередь, приводит к значительному фискальному давлению на бюджет", - говорится в документе.

Минимальный базовый доход

Минимальный базовый доход (МБД) - адресная социальная помощь людям с низкими доходами. Основная цель МБД - обеспечить минимальный уровень жизни. Он выплачивается только тем, кто в нем нуждается, а не всем.

МБД - это условная денежная помощь, которая выплачивается людям, у которых нет достаточных ресурсов для жизни. Часто зависит от: дохода и имущества; состава домохозяйства; готовности работать или обучаться. Может включать дополнительные услуги: трудоустройство, переквалификацию, социальную поддержку.

Как это работает в ЕС

Евросоюз не имеет единого стандарта, но Европейская комиссия рекомендует, чтобы все страны имели эффективные схемы МБД.

Франция

Revenu de solidarité active (RSA) - базовая помощь взрослым без дохода.

По состоянию на 2024: 607 евро/месяц для одиночки.

Условия: активное трудоустройство или социальное участие.

Германия

Ранее: Hartz IV, сейчас - Bürgergeld (с 2023).

563 евро/месяц + жилье и медстраховка.

Связано с участием в программах поиска работы, консультациях, обучении.

Италия

Reddito di cittadinanza (с 2019) - условный "гражданский доход".

500-700 евро, в зависимости от состава семьи.

Включает обязанность искать работу, сотрудничать с центром занятости.

С 2024 года реформирован в Assegno di inclusione - более фокусирован на уязвимых.

Испания

Ingreso Mínimo Vital (с 2020).

470-1 000 евро, в зависимости от семьи.

Получатели должны быть готовы работать или учиться.

Нидерланды

Bijstand - помощь, если нет других источников дохода.

1 300 евро в месяц (на семью из 2 взрослых).

Сопровождается строгим контролем и требованиями по активности.

ЕС призывает государства:

гарантировать, что ни один человек не окажется за чертой бедности;

обеспечить достойный уровень жизни;

сочетать МБД с доступом к услугам (здравоохранение, жилье, транспорт);

не стигматизировать получателей помощи.

В 2023 году Еврокомиссия утвердила рекомендации по адекватному минимальному доходу, чтобы помочь бороться с бедностью и стимулировать участие в рынке труда.