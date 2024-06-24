В Україні втретє за вечір масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К
В Україні вже втретє за вечір 24 червня оголошена масштабна повітряна тривога. У Росії знову злетів винищувач МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.
Як повідомили у Повітряних силах, по всій Україні ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).
Варто зазначити, що під час зльоту МіГ-31К у всіх регіонах України постійно оголошують повітряну тривогу. Адже такий російський літак може атакувати українську територію гіперзвуковими ракетами "Кинжал".
Мапа повітряних тривог станом на 22:27
Оновлено 22:34
В Україні оголосили відбій повітряної тривоги через МіГ-31К.
Обстріл України 24 червня
Нагадаємо, вранці 24 червня окупанти атакували Одесу крилатими ракетами "Іскандер-К". Внаслідок атаки є постраждалі, а також зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.
Детальніше про наслідки ранкової атаки ворога на Одесу - у матеріалі РБК-Україна.
Також російські терористи сьогодні вдарили по Покровську Донецької області ракетами "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, понад 40 отримали поранення.
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