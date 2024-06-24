Фото: в Україні втретє за вечір масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К (колаж РБК-Україна)

В Україні вже втретє за вечір 24 червня оголошена масштабна повітряна тривога. У Росії знову злетів винищувач МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Як повідомили у Повітряних силах, по всій Україні ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область). Варто зазначити, що під час зльоту МіГ-31К у всіх регіонах України постійно оголошують повітряну тривогу. Адже такий російський літак може атакувати українську територію гіперзвуковими ракетами "Кинжал". Мапа повітряних тривог станом на 22:27 Оновлено 22:34 В Україні оголосили відбій повітряної тривоги через МіГ-31К.