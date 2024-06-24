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В Україні втретє за вечір масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Україна, Понеділок 24 червня 2024 22:27
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В Україні втретє за вечір масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К Фото: в Україні втретє за вечір масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні вже втретє за вечір 24 червня оголошена масштабна повітряна тривога. У Росії знову злетів винищувач МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Як повідомили у Повітряних силах, по всій Україні ракетна небезпека. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область).

Варто зазначити, що під час зльоту МіГ-31К у всіх регіонах України постійно оголошують повітряну тривогу. Адже такий російський літак може атакувати українську територію гіперзвуковими ракетами "Кинжал".

Мапа повітряних тривог станом на 22:27

В Україні втретє за вечір масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Оновлено 22:34

В Україні оголосили відбій повітряної тривоги через МіГ-31К.

Обстріл України 24 червня

Нагадаємо, вранці 24 червня окупанти атакували Одесу крилатими ракетами "Іскандер-К". Внаслідок атаки є постраждалі, а також зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Детальніше про наслідки ранкової атаки ворога на Одесу - у матеріалі РБК-Україна.

Також російські терористи сьогодні вдарили по Покровську Донецької області ракетами "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, понад 40 отримали поранення.

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