Ракетний удар по Покровську: кількість постраждалих зросла до 40, серед них троє дітей
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару росіян по Покровську Донецької області зросла до 41 людини, серед них четверо дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.
"Станом на 16:00 у Покровську - четверо вбитих і 40 поранених мирних жителів, з них троє дітей. Рсійські терористи поцілили двома ракетами "Іскандер-М" в одну й ту саму локацію з різницею в пів години", - повідомили у поліції.
Крім цивільних, поранень зазнали троє поліцейських, які прибули на допомогу людям одразу після першого удару.
Мішенню ворога став приватний сектор. Серед постраждалих - дві дівчинки 11 та 13 років і хлопчик 12 років.
На місцях влучань працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та парамедики поліції спільно з рятувальниками ДСНС та "швидкою допомогою".
За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 18 цивільних об’єктів.
Фото: t.me/UA_National_Police
Оновлено 18:07
Як повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін, у Покровську внаслідок атаки РФ загинуло п'ять людей. Кількість постраждалих зросла до 41,серед них четверо дітей: хлопчик 12 років, дівчата 9, 11 та 13 років.
Пошкоджено приватні будинки, 6 автомобілів, зруйновано один приватний будинок.
Поранені доставлені до клінічної лікарні інтенсивного лікування у Покровську.
Ракетний удар по Покровську
У понеділок, 24 червня, російські терористи вдарили по Покровську Донецької області ракетами "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, десятки отримали поранення.
Наразі на місці працюють правоохоронці, рятувальники й представники міської ради.
Як раніше розповів глава ОВА Вадим Філашкін, ворог запустив по Покровську дві ракети "Іскандер-М". Внаслідок удару також були зруйновані приватний будинок та пошкоджені ще 16.
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