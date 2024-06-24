ua en ru
Пн, 24 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине в третий раз за вечер масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Украина, Понедельник 24 июня 2024 22:27
UA EN RU
В Украине в третий раз за вечер масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К Фото: в Украине в третий раз за вечер масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине уже третий раз за вечер 24 июня объявлена масштабная воздушная тревога. В России снова взлетел истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как сообщили в воздушных силах, по всей Украине ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).

Стоит отметить, что во время взлета МиГ-31К во всех регионах Украины постоянно объявляют воздушную тревогу. Ведь такой российский самолет может атаковать украинскую территорию гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:27

В Украине в третий раз за вечер масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Обстрел Украины 24 июня

Напомним, утром 24 июня оккупанты атаковали Одессу крылатыми ракетами "Искандер-К". В результате атаки есть пострадавшие, а также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Подробнее о последствиях утренней атаки врага на Одессу - в материале РБК-Украина.

Также российские террористы сегодня ударили по Покровску Донецкой области ракетами "Искандер-М". В результате обстрела погибли пять человек, более 40 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушная тревога
NEWS
1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский
1500 км для дронов - не проблема. Украина поразила более 30 НПЗ и нефтебаз в России, - Зеленский
DAILY
Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины
Роман КотЖурналист РБК-Украина Танго Милея. Почему Аргентина наращивает поддержку Украины