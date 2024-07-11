В Україні втретє за добу масштабна тривога: росіяни підняли МіГ-31К (оновлено)

Спочатку, близько 22:50 сигнал тривоги було оголошено у Києві. А згодом він поширився на всю територію України.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - повідомили Повітряні сили.

Оновлено о 22:55.

Повітряні сили повідомили, що над акваторією Чорного моря зафіксовано Ту-22М3.

Зауважимо, в Україні строго заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Окрім цього жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Оновлено о 23:16 - відбій загрози

Пізніше у Києві, а також у низці областей України послідували відбої повітряної тривоги.

Згодом в командуванні Повітряних сил заявили про відбій загрози через МіГ-31К російських загарбників.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вже оголошували масштабну тривогу через російський літак МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал". Пізніше тривогу оголошували повторно.

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