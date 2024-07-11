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В Украине в третий раз за сутки масштабная тревога: россияне подняли МиГ-31К (обновлено)

Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Украине вечером четверга, 11 июля, в третий раз объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Сначала около 22:50 сигнал тревоги был объявлен в Киеве. А потом он распространился на всю территорию Украины.

"Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - сообщили Воздушные силы.

Обновлено в 22:55.

Воздушные силы сообщили, что над акваторией Черного моря зафиксирован Ту-22М3.

Заметим, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме этого жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Обновлено в 23:16 - отбой угрозы

Позже в Киеве, а также ряде областей Украины последовали отбои воздушной тревоги.

Впоследствии в командовании Воздушных сил заявили об отбое угрозы из-за МиГ-31К российских захватчиков.

Напомним, сегодня в Украине уже объявляли масштабную тревогу из-за российского самолета МиГ-31К, который является носителем ракет "Кинжал". Позже тревогу объявляли повторно.

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Война в УкраинеВоздушная тревога