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В Україні втретє за добу масштабна тривога: в чому причина

Фото: в Україні втретє за добу масштабна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України, втретє за добу, оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт ворожого винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 15:37, як й згадувалось вище, повітряну тривогу оголошено по усій території України. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 15:37 (alerts.in.ua) 

Попереджають про зліт МІГ-31К 

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) заявили про зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ, який розташований у Астраханській області. 

Варто додати, що МіГ-31К є носієм ракет "Кинджал". 

Не перша масштабна тривога 

Перед цим в Україні вже двічі оголошували масштабну тривогу протягом доби. 

Зранку вона була пов'язана зі зльотом МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, а в обід - через зліт винищувача з аеродрому Ахтубінськ

Обстріл України у ніч на 5 червня 

У ніч на 5 червня ворог застосував проти України 27-м ударних дронів типу Shahed-131/136. Частину було запущено з Курська, Російської Федерації, іншу - з тимчасово окупованого Криму. 

Під час захисту вдалось знищити 22 БпЛА

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