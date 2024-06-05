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По всій Україні оголошена повітряна тривога

Середа 05 червня 2024 13:27
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По всій Україні оголошена повітряна тривога Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

По всій Україні оголосили повітряну тривогу у середу вдень, 5 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Повітряна тривога у Києві була оголошена о 13:20, після чого вона поширилася на всю країну.

Повітряні сили пізніше повідомили, що повітряна тривога повʼязана зі злотом російського МіГ-31К.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область)", - йдеться у повідомленні.

По всій Україні оголошена повітряна тривога

Оновлено 13:39

В Україні почали оголошувати відбої тривоги.

Останню повітряну тривогу було оголошено по всій Україні сьогодні о 7:13 через зліт в Росії винищувача МіГ-31К. Тривога тривала близько години і була скасована о 8:19.

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