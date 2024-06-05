По всій Україні оголошена повітряна тривога

По всій Україні оголосили повітряну тривогу у середу вдень, 5 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог.

Повітряна тривога у Києві була оголошена о 13:20, після чого вона поширилася на всю країну.

Повітряні сили пізніше повідомили, що повітряна тривога повʼязана зі злотом російського МіГ-31К.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область)", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 13:39

В Україні почали оголошувати відбої тривоги.