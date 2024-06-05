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В Украине третий раз за сутки масштабная тревога: в чем причина

Фото: в Украине в третий раз за сутки масштабная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины, в третий раз за сутки, объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете вражеского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 15:37, как и упоминалось выше, воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 15:37 (alerts.in.ua)

Предупреждают о взлете МИГ-31К

Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о взлете истребителя МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск, расположенном в Астраханской области.

Стоит добавить, что МиГ-31К является носителем ракет "Кинжал".

Не первая масштабная тревога

До этого в Украине уже дважды объявляли масштабную тревогу в течение суток.

Утром она была связана со взлетом МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, а в обед - из-за взлета истребителя с аэродрома Ахтубинск.

Обстрел Украины в ночь на 5 июня

В ночь на 5 июня враг применил против Украины 27-м ударных дронов типа Shahed-131/136. Часть была запущена из Курска, Российской Федерации, другая - из временно оккупированного Крыма.

Во время защиты удалось уничтожить 22 БпЛА.

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