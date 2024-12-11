В Україні вперше застосують механізм "спецмоніторингу" ЮНЕСКО: що це означає

"11 грудня, під час засідання, члени Комітету підтримали рішення про організацію місії "спеціального моніторингу" до Харкова. Таким чином Україна стане першою країною, де буде застосований цей механізм", - пише Мінкульт.

У відомстві уточнили, що такий крок дозволить зафіксувати пошкодження будівлі Держпрому, по якій били російські окупанти. Також будуть скоординовані заходи для відновлення пам'ятки та зібрані докази, щоб російські воєнні злочинці понесли відповідальність.

Міністр культури Микола Точицький зазначив, що Україна посилює роботу щодо застосування механізмів ЮНЕСКО для максимального захисту та збереження культурних цінностей в умовах війни.

Глава Мінкульту впевнений, що результати роботи місії "спецмоніторингу" допоможуть зафіксувати руйнування та направити висновки до Міжнародного кримінального суду.