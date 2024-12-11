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В Украине впервые применят механизм "спецмониторинга" ЮНЕСКО: что это означает

Фото: в ЮНЕСКО решили направить в Украину миссию "спецмониторинга" (mcsc.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта решил впервые применить в Украине механизм "специального мониторинга". В Харьков организуют миссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

"11 декабря, во время заседания, члены Комитета поддержали решение об организации миссии “специального мониторинга” в Харьков. Таким образом, Украина станет первой страной, где будет применен этот механизм", - пишет Минкульт. 

В ведомстве уточнили, что такой шаг позволит зафиксировать повреждение здания Госпрома, по которому били российские оккупанты. Также будут скоординированы меры по восстановлению памятки и собраны доказательства, чтобы российские военные преступники понесли ответственность. 

Министр культуры Николай Точицкий отметил, что Украина усиливает работу по применению механизмов ЮНЕСКО для максимальной защиты и сохранения культурных ценностей в условиях войны. 

Глава Минкульта уверен, что результаты работы миссии "спецмониторинга" помогут зафиксировать разрушения и направить выводы в Международный уголовный суд.

Удары по Госпрому

Напомним, в конце октября российские оккупанты атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. В результате атаки было повреждено здание Госпрома, которое является памяткой национального значения.

При этом уже 8 ноября враг повторно ударил авиабомбами по зданию Госпрома. Мощный взрыв привел к обвалу перекрытия третьего и второго этажей, а также части фасада и крыши.

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