В Украине впервые применят механизм "спецмониторинга" ЮНЕСКО: что это означает

"11 декабря, во время заседания, члены Комитета поддержали решение об организации миссии “специального мониторинга” в Харьков. Таким образом, Украина станет первой страной, где будет применен этот механизм", - пишет Минкульт.

В ведомстве уточнили, что такой шаг позволит зафиксировать повреждение здания Госпрома, по которому били российские оккупанты. Также будут скоординированы меры по восстановлению памятки и собраны доказательства, чтобы российские военные преступники понесли ответственность.

Министр культуры Николай Точицкий отметил, что Украина усиливает работу по применению механизмов ЮНЕСКО для максимальной защиты и сохранения культурных ценностей в условиях войны.

Глава Минкульта уверен, что результаты работы миссии "спецмониторинга" помогут зафиксировать разрушения и направить выводы в Международный уголовный суд.