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ЗСУ задіюють тренажери для навчання операторів дронів: як вони працюють

09:55 27.06.2026 Сб
2 хв
Військові навчаються на сучасних симуляторах, а не на справжніх дронах
aimg Тетяна Степанова
ЗСУ задіюють тренажери для навчання операторів дронів: як вони працюють Фото: ЗСУ задіюють тренажери для навчання операторів дронів (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Підготовка оператора дронів - це не лише питання навичок, а й питання швидкості їх отримання. Саме тому зростає роль сучасних симуляторів, адже вони дозволяють масштабувати навчання без додаткових витрат боєприпасів і техніки.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Від симулятора до фронту: як в Україні готують операторів дронів і яка роль виробників".

Компанія L7 Simulators розробила спеціальний тренажер для підготовки екіпажів дронів-перехоплювачів.

Його ключова особливість - фокус на командній взаємодії між пілотом та штурманом, адже саме злагоджена робота екіпажу часто визначає успішність виконання бойового завдання.

"Ми прагнемо максимально реалістично відтворювати сценарії, з якими бійці стикаються на полі бою, щоб підвищувати не лише їхню технічну підготовку, а й тактичну та психологічну готовність до виконання завдань. Саме тому ми формуємо власну методологічну бібліотеку вправ і сценаріїв, створених за участі військових консультантів із реальним бойовим досвідом", - зазначили у компанії.

Серед ключових переваг тренажерів - багаторазовість та "нульова" ціна помилки. Так, оператори можуть відпрацьовувати необхідні сценарії стільки часу, скільки потрібно для формування впевнених навичок та автоматизації дій.

Окрім того, симулятори суттєво скорочують витрати на логістику, не потребують використання реальних дронів та дозволяють уникати ризиків, пов'язаних із концентрацією особового складу в одному місці.

Водночас програмне забезпечення дає можливість створювати складні бойові сценарії, які вкрай важко або економічно недоцільно відтворювати під час традиційних польових занять.

При цьому сучасні тренажери забезпечують високий рівень занурення у процес управління, тому фактично стають важливою проміжною ланкою між теоретичною підготовкою та реальними польотами на полігоні.

Управління дроном на якісному тренажері практично не відрізняється від роботи з реальним бортом.

Під час створення сценаріїв та методик навчання розробники спираються на зауваження військових консультантів, які мають актуальний бойовий досвід.

Це дозволяє моделювати умови, максимально наближені до реальної бойової обстановки, включаючи типові виклики та сценарії, з якими оператори стикаються на фронті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що базово навчитися керувати дроном можна за кілька днів, але для виконання бойових завдань майбутнім операторам доводиться проходити значно довшу підготовку.

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