В Україні з’явилася онлайн-платформа, на якій зібрали усю інформацію про протезування

В Україні запустили онлайн-платформу для інформування про протезування. Тут можна буде знайти усю актуальну інформацію про державну програму протезування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики України .

Міністерство соціальної політики України разом із Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю оголосили про запуск онлайн-платформи protez.msp.gov.ua. Завдяки цій програмі українці можуть безкоштовно отримати високоякісні протези, допоміжні засоби реабілітації, а також послуги з їх ремонту, заміни та обслуговування. Платформа допомагає зрозуміти весь процес – від подання заяви до отримання необхідного виробу.

Основні можливості платформи:

інформація про види засобів реабілітації та процедуру їх отримання

покрокова інструкція щодо компенсації за самостійно придбані вироби

відомості про ремонт та обслуговування протезів

"Минулого року майже 11,5 тисяч українців отримали протези, а ще 4,5 тисячі – компенсації за придбані засоби реабілітації. Платформа стане корисним інструментом для тих, хто потребує підтримки, і допоможе швидше отримати необхідну допомогу", – зазначає міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

У відомстві обіцяють, що ресурс буде постійно оновлюватися відповідно до змін у програмі та нових запитів користувачів.