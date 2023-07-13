В Україні водії зможуть не проходити теорію в автошколах, а вчити самостійно

Верховна рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голова парламенту Руслан Стефанчук
У попередній редакції закону було вказано, що майбутні водії мали проходити підготовку, зокрема теоретичну, в акредитованих закладах. Однак депутати змінили це положення.
Таким чином "особа, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу, зобов'язана пройти медичний огляд, відповідну підготовку в акредитованому закладі або самостійно опанувати зміст теоретичного модуля типової навчальної програми".
З цього слідує, що люди, які хочуть вчити правила дорожнього руху самостійно, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл.
Однак практичний курс, як і раніше, потрібно буде проходити в автошколі.
Окрім цього нардепи доповнили Кодекс України про адміністративні правопорушення двома новими статтями:
Вказані штрафи почнуть діяти наступного дня після опублікування закону. А ось положення про самостійне проходження теорії - через три місяці.
Нагадаємо, ми повідомляли, як отримати міжнародні водійські права.
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