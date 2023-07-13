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В Україні водії зможуть не проходити теорію в автошколах, а вчити самостійно

Фото: в Україні водії зможуть не проходити теорію в автошколах, а вчити самостійно (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Верховна рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голова парламенту Руслан Стефанчук

У попередній редакції закону було вказано, що майбутні водії мали проходити підготовку, зокрема теоретичну, в акредитованих закладах. Однак депутати змінили це положення.

Таким чином "особа, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами відповідної категорії чи типу, зобов'язана пройти медичний огляд, відповідну підготовку в акредитованому закладі або самостійно опанувати зміст теоретичного модуля типової навчальної програми".

З цього слідує, що люди, які хочуть вчити правила дорожнього руху самостійно, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних правах із курсантами автошкіл.

Однак практичний курс, як і раніше, потрібно буде проходити в автошколі.

Окрім цього нардепи доповнили Кодекс України про адміністративні правопорушення двома новими статтями:

  • ст. 127-3 – порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 – 13 600 грн);
  • ст. 127-4 – порушення порядку державної акредитації автошкіл та приймання іспитів (карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів, тобто 8500 – 17 000 грн; а для працівників МВС – від 1000 до 3000 мінімумів, тобто 17 000 – 51 000 грн).

Вказані штрафи почнуть діяти наступного дня після опублікування закону. А ось положення про самостійне проходження теорії - через три місяці.

Нагадаємо, ми повідомляли, як отримати міжнародні водійські права.

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