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Як отримати міжнародні водійські права: інструкція

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Україна, Понеділок 24 квітня 2023 06:58
Як отримати міжнародні водійські права: інструкція Фото: українці можуть отримати міжнародне посвідчення водія (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

У територіальних сервісних центрах МВС українці можуть отримати міжнародне посвідчення водія на підставі національного посвідчення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Для отримання чи обміну міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС з наступними документами:

  • оригінал посвідчення водія, та його копія;
  • паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки без наявних у безконтактному електронному носії відомостей про реєстрацію місця проживання разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи);
  • закордонний паспорт громадянина України;
  • фотокартка розміром 3,5х4,5 см на матовому папері;
  • платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Строк надання послуги займає до 5 робочих днів.

Термін дії міжнародного посвідчення водія - 3 роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія.

Нагадуємо, з кінця 2021 року в ГСЦ втілили ще одну новацію в національному посвідченні водія - адаптували його до європейського зразка. У документі фіксується відмітка у вигляді коду "78", якщо практичний іспит ви складали на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач.

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