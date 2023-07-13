В Украине водители смогут не проходить теорию в автошколах, а учить самостоятельно

Верховная рада поддержала законопроект №7354, который позволит украинцам самостоятельно проходить теоретическую часть перед экзаменом на получение водительского удостоверения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook глава парламента Руслан Стефанчук.
В предыдущей редакции закона было указано, что будущие водители должны были проходить подготовку, в том числе теоретическую, в аккредитованных заведениях. Однако депутаты изменили это положение.
Таким образом "лицо, желающее получить право на управление транспортными средствами соответствующей категории или типа, обязано пройти медицинское освидетельствование, соответствующую подготовку в аккредитованном заведении или самостоятельно овладеть содержанием теоретического модуля типовой учебной программы".
Из этого следует, что люди, желающие учить правила дорожного движения самостоятельно, должны допускаться к теоретическому экзамену на равных правах с курсантами автошкол.
Однако практический курс по-прежнему нужно будет проходить в автошколе.
Кроме этого, нардепы дополнили Кодекс Украины об административных правонарушениях двумя новыми статьями:
Указанные штрафы начнут действовать на следующий день после опубликования закона. А вот положение о самостоятельном прохождении теории – через три месяца.
Напомним, мы сообщали, как получить международные водительские права.
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