В Україні внаслідок обстрілу масові перебої зі світлом: де виникли проблеми

Харків

Внаслідок удару по об'єктах критичної інфраструктури в Чугуївському районі, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов попередив про можливі перебої з електропостачанням.

Майже одразу пресслужба Харківського метрополітену заявила про припинення руху метро.

Вже о 09:32 мер Харкова Ігор Терехов заявив про повне знеструмлення Харкова.Також він нагадав про роботу "Пунктів незламності", де кожен може зігрітися, підзарядити телефон та скористатися інтернетом.

Полтава

За словами міського голови Полтави Олександра Мамая, місто також залишилось без електроенергії.

"Полтавці! Зберігайте спокій. Поки ми лишаємося без електропостачання. Вимкніть всі електроприлади. Повітряна тривога ще триває. Будьте обережні. Слідкуйте за наступними повідомленнями", - пише міський голова.

Кременчук, Полтовська область

"Через тимчасову вітсутність електропостачання по області не працює міська система опалення", - пише міський голова міста Віталій Малецький.

Київ

Оновлено о 10:18

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, наразі у столиці тимчасово зупинено рух метро на всіх гілках.

Також внаслідок обстрілу у місті спостерігаються проблеми з водопостачанням.

"У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок, підготуйте запас питної та технічної води", - додає міський голова.

Оновлено о 10:21

Як пише ДТЕК, у Києві внаслідок ракетного обстрілу вводяться екстрені відключення світла.

Дніпро

Оновлено о 10:19

Як пише міський департамент транспорту, в місті відсутнє живлення на підстанціях електротранспорту та метрополітену, у зв'язку з чим зупинено роботу метрополітену та всіх технічних рейсів електротранспорту.

Черкаси

Оновлено о 10:35

"Місто знеструмлене повністю, не панікувати, служби працюють відповідно до НС. Все буде Україна!", - пише міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

Кіровоградська область

Оновлено о 10:35

"Внаслідок ракетних ударів по окремих територіях України, Кіровоградська область також повністю знеструмлена. Прошу зберігати спокій. Перебувати в укриттях. З розумінням ставитись до ситуації. Вистоїмо!", - пише голова ОВА Андрій Райкович.

Умань

Оновлено о 10:36

Згідно з повідомленням міської ради, в місті можливі короткочасні перебої з водопостачанням.

"Наші працівники роблять все можливе, для швидкого відновлення водопостачання", - пише пресслужба КП "Уманьводоканал"

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Укрзалізниця

Внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних ділянок у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.

"Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами. Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах", - пише "Укрзалізниця".

Зазначається, що посадка та висадка триває через підземні переходи.