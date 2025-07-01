В Україні внаслідок негоди без світла залишились більше сотні населених пунктів

"Бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - пише Укренерго.

Ситуація зі світлом в Україні

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Станом на сьогодні воно нижче на 3,2%, ніж у понеділок, 30 червня. Причина цьому - ясна та прохолодна погода у більшості областей, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та водночас не спонукає до користування кондиціонерами.

"Сьогодні зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - додає "Укренерго".