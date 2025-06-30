На Київ та область насуваються небезпечні метеоявища: до чого готуватись

У Києві та області синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища через сильний вітер. Негода вируватиме впродовж понеділка, 30 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Telegram .

Сьогодні, 30 червня, у Київській області очікується мінлива хмарність. У другій половині дня можливий невеликий короткочасний дощ. Погоду супроводжуватиме північно-західний вітер швидкістю 7-12 м/с, місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря по області становитиме від +20 до +25 градусів, у Києві - від +21 до +23°.

Жителів столиці та області закликають бути уважними, не паркувати автомобілі під деревами та лініями електропередач, а також закріпити все, що може бути зірване вітром. Комунальні служби вже переведені в режим підвищеної готовності.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпеки - жовтий.

За даними синоптиків, у найближчу годину та до кінця доби 30 червня в регіоні очікуються потужні пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.

Жовтий рівень небезпеки: що це означає

Жовтий - це перший рівень погодної небезпеки, коли умови потенційно небезпечні для населення, об'єктів інфраструктури та довкілля. У цей період варто бути особливо уважними, стежити за офіційними повідомленнями та прогнозами, а також уникати ризикованих ситуацій.

Що означають рівні небезпеки:

В Україні передбачено три рівні погодної небезпеки:

Жовтий - погодні явища можуть становити небезпеку. Потрібна підвищена пильність і обережність.

Помаранчевий - другий рівень. Умови вже є небезпечними та можуть спричинити реальну загрозу для життя і здоров’я, а також пошкодження об’єктів інфраструктури. Варто максимально обмежити перебування на вулиці та вжити заходів безпеки.

Червоний - найвищий рівень. Такі погодні умови становлять серйозну загрозу для життя, можуть призводити до масових руйнувань і надзвичайних ситуацій. У таких випадках рекомендується припинити будь-яку діяльність у зоні негоди, укритись у безпечному місці та дотримуватись інструкцій екстрених служб.

Нагадаємо, нещодавно Київ накрив град з грозою. Внаслідок цього подекуди затопило вулиці.

А от Європу найближчими днями накриє хвиля аномальної спеки з температурою до +42°C. Метеослужби Іспанії, Португалії, Франції, Італії та Греції вже попередили про небезпеку та запроваджують надзвичайні заходи.

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