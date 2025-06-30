ua en ru
Пн, 30 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На Київ та область насуваються небезпечні метеоявища: до чого готуватись

Київ, Понеділок 30 червня 2025 08:34
UA EN RU
На Київ та область насуваються небезпечні метеоявища: до чого готуватись Фото: на Київ та область насуваються небезпечні метеоявища (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Києві та області синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища через сильний вітер. Негода вируватиме впродовж понеділка, 30 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру у Telegram.

За даними синоптиків, у найближчу годину та до кінця доби 30 червня в регіоні очікуються потужні пориви вітру швидкістю 15-20 м/с.

У зв’язку з цим оголошено I рівень небезпеки - жовтий.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

Жителів столиці та області закликають бути уважними, не паркувати автомобілі під деревами та лініями електропередач, а також закріпити все, що може бути зірване вітром. Комунальні служби вже переведені в режим підвищеної готовності.

На Київ та область насуваються небезпечні метеоявища: до чого готуватись

Сьогодні, 30 червня, у Київській області очікується мінлива хмарність. У другій половині дня можливий невеликий короткочасний дощ. Погоду супроводжуватиме північно-західний вітер швидкістю 7-12 м/с, місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с. Температура повітря по області становитиме від +20 до +25 градусів, у Києві - від +21 до +23°.

Станом на 7:20 у столиці фіксується +17°, відносна вологість - 61%, атмосферний тиск - 741 мм рт. ст.

Жовтий рівень небезпеки: що це означає

Жовтий - це перший рівень погодної небезпеки, коли умови потенційно небезпечні для населення, об'єктів інфраструктури та довкілля. У цей період варто бути особливо уважними, стежити за офіційними повідомленнями та прогнозами, а також уникати ризикованих ситуацій.

Що означають рівні небезпеки:

В Україні передбачено три рівні погодної небезпеки:

Жовтий - погодні явища можуть становити небезпеку. Потрібна підвищена пильність і обережність.

Помаранчевий - другий рівень. Умови вже є небезпечними та можуть спричинити реальну загрозу для життя і здоров’я, а також пошкодження об’єктів інфраструктури. Варто максимально обмежити перебування на вулиці та вжити заходів безпеки.

Червоний - найвищий рівень. Такі погодні умови становлять серйозну загрозу для життя, можуть призводити до масових руйнувань і надзвичайних ситуацій. У таких випадках рекомендується припинити будь-яку діяльність у зоні негоди, укритись у безпечному місці та дотримуватись інструкцій екстрених служб.

Нагадаємо, нещодавно Київ накрив град з грозою. Внаслідок цього подекуди затопило вулиці.

А от Європу найближчими днями накриє хвиля аномальної спеки з температурою до +42°C. Метеослужби Іспанії, Португалії, Франції, Італії та Греції вже попередили про небезпеку та запроваджують надзвичайні заходи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Негода в Україні
Новини
Гелікоптери, ракети та 1070 окупантів: Генштаб назвав втрати ворога
Гелікоптери, ракети та 1070 окупантів: Генштаб назвав втрати ворога
Аналітика
Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Єврокомісар Кубілюс: Тільки сильна оборона може стримати Путіна від нападу на Європу