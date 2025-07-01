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В Україні внаслідок негоди без світла залишились більше сотні населених пунктів

Вівторок 01 липня 2025 10:37
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В Україні внаслідок негоди без світла залишились більше сотні населених пунктів Ілюстративне фото: в Україні внаслідок негоди без світла залишились більше сотні населених пунктів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Через несприятливі погодні умови повністю або частково знеструмлені 103 населені пункти у чотирьох областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго".

"Бригади обленерго вже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - пише Укренерго.

Ситуація зі світлом в Україні

Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Станом на сьогодні воно нижче на 3,2%, ніж у понеділок, 30 червня. Причина цьому - ясна та прохолодна погода у більшості областей, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та водночас не спонукає до користування кондиціонерами.

"Сьогодні зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найбільш продуктивної роботи сонячних електростанцій. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - додає "Укренерго".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора у Києві синоптики попереджали про небезпечні метеорологічні явища через сильний вітер.

Зокрема очікується, що цього тижня температура повітря у деяких містах може досягати позначки +35 градусів за Цельсієм.

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