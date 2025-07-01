В Украине в результате непогоды без света остались более сотни населенных пунктов
Из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично обесточены 103 населенных пункта в четырех областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".
"Бригады облэнерго уже осуществляют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", - пишет Укрэнерго.
Ситуация со светом в Украине
Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. По состоянию на сегодня оно ниже на 3,2%, чем в понедельник, 30 июня. Причина этому - ясная и прохладная погода в большинстве областей, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и одновременно не побуждает к пользованию кондиционерами.
"Сегодня сохраняется необходимость в переносе активного энергопотребления на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - добавляет "Укрэнерго".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера в Киеве синоптики предупреждали об опасных метеорологических явлениях из-за сильного ветра.
В частности ожидается, что на этой неделе температура воздуха в некоторых городах может достигать отметки +35 градусов по Цельсию.
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