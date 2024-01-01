В Україні визначили дату та порядок виплат субсидій та пільг

Кабінет міністрів затвердив новий порядок, що визначає механізм виплат житлових субсидій та пільг громадянам на. Кошти надійдуть громадянам до 5 числа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 29 грудня 2023 року № 1404.
Згідно з документом, головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Пенсійний фонд України.
Бюджетні кошти спрямовуються на:
Пенсійний фонд перераховує бюджетні кошти для виплати житлових субсидій одержувачам:
Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.
Також Кабінет міністрів затвердив постанову про реалізацію протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива. Пільговики зможуть отримати 13,6 тисяч гривень, субсидіанти - 16,2 тисяч гривень. Кошти на цю програму частково надають міжнародні організації.