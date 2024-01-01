В Украине определили дату и порядок выплат субсидий и льгот

Кабинет министров утвердил новый порядок, определяющий механизм выплат жилищных субсидий и льгот гражданам. Деньги поступят гражданам до 5 числа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 29 декабря 2023 года №1404.
Согласно документу главным распорядителем бюджетных средств является Минсоцполитики. Распорядителем бюджетных средств низшего уровня и ответственным исполнителем бюджетной программы - Пенсионный фонд Украины.
Бюджетные средства направляются на:
Пенсионный фонд перечисляет бюджетные средства для выплаты жилищных субсидий получателям:
Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.
Также Кабинет министров утвердил постановление о реализации в течение отопительного сезона 2023-2024 годов экспериментального проекта о предоставлении дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива. Льготники смогут получить 13,6 тысячи гривен, субсидианты - 16,2 тысячи гривен. Денежные средства на эту программу частично предоставляют международные организации.