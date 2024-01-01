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В Украине определили дату и порядок выплат субсидий и льгот

Украина, Понедельник 01 января 2024 12:11
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В Украине определили дату и порядок выплат субсидий и льгот Фото: Субсидии и льготы будут выплачиваться до 5 числа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил новый порядок, определяющий механизм выплат жилищных субсидий и льгот гражданам. Деньги поступят гражданам до 5 числа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 29 декабря 2023 года №1404.

Согласно документу главным распорядителем бюджетных средств является Минсоцполитики. Распорядителем бюджетных средств низшего уровня и ответственным исполнителем бюджетной программы - Пенсионный фонд Украины.

Бюджетные средства направляются на:

  • выплату жилищных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа (жилищная субсидия),
  • выплату гражданам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа (льготы),
  • выплату гражданам средств дополнительной поддержки для приобретения твердого печного бытового топлива.

Пенсионный фонд перечисляет бюджетные средства для выплаты жилищных субсидий получателям:

  • на счета, открытые в уполномоченных банках, - до 5 числа месяца, следующего за месяцем, за который начислены жилищные субсидии;
  • через выплатные объекты (организацию, производящую выплату и доставку пенсии и денежной помощи, "Укрпочту") - до 25 числа месяца, следующего за месяцем, за который начислены жилищные субсидии, согласно графику выплаты пенсии и денежной помощи получателям.

Субсидии в бюджете-2024

Напомним, в государственном бюджете на 2024 год выделили на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.

Также Кабинет министров утвердил постановление о реализации в течение отопительного сезона 2023-2024 годов экспериментального проекта о предоставлении дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива. Льготники смогут получить 13,6 тысячи гривен, субсидианты - 16,2 тысячи гривен. Денежные средства на эту программу частично предоставляют международные организации.

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