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До України з візитом прибула спікер Сейму Литви

Фото: віцеспікер Верховної ради України Олена Кондратюк й спікер Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен (facebook.com/kondratiukolena)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 18 червня, з офіційним візитом до Києва прибула спікер Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку віцеспікера Верховної ради України Олени Кондратюк.

"Зустріла пані спікерку на Київському вокзалі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-.литовських відносин", - заявила Кондратюк. 

 

Фото: віцеспікер Верховної ради України Олена Кондратюк й спікер Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен (facebook.com/kondratiukolena)

Позиція Литви щодо війни в Україні 

Від початку повномасштабної війни Литва активно надає допомогу Україні. Окрім фінансової й гуманітарної підтримки, Вільнюс також надає й військову. Зокрема країна підтримує введення санкцій проти Російської Федерації й інтеграцію України до Європейського союзу (ЄС) й НАТО. 

В травні Литва приєдналась до коаліції з посилення української протиповітряної оборони (ППО) й  виділила 14.48 млн доларів на закупівлю радарів.

Також у червні стало відомо, що Вільнюс передасть нашій країні 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування.

 

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ЛитваВійна в Україні