UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

В Україні виявили десятки тисяч небезпечних іграшок: як обрати подарунок на свята

Фото: Держпродспоживслужба розповіла, як купити безпечну іграшку для дитини (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Протягом року в Україні було виявлено 55 видів небезпечної продукції, понад половина з яких - дитячі іграшки. Фахівці знайшли десятки тисяч товарів для дітей, які становлять небезпеку для їхнього здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держпродспоживслужби.

Зазначається, що в Україні протягом 2025 року здійснюється державний ринковий нагляд за дитячими іграшками, щоб запобігти обігу небезпечних товарів.

Держпродспоживслужби зазначило, що було виявлено 55 видів небезпечної продукції, з яких 28 становлять дитячі іграшки. Загалом фахівці знайшли понад 24 000 одиниць іграшок, які не відповідали безпековим вимогам.

В результаті лабораторних досліджень були підтверджені ризики для дітей: алергічні реакції, отруєння та перевищення вмісту небезпечних хімічних речовин.

Як не купити небезпечну іграшку

Для того, щоб уникнути покупки небезпечного подарунка, Держпродспоживслужба рекомендує звертати увагу на:

  • маркування українською мовою, дані імпортера/виробника та наявність знаку відповідності технічним регламентам;
  • надійність кріплення деталей та відсутність гострих елементів і різкого хімічного запаху;
  • уникання покупок на стихійних ринках чи продавців, у яких відсутні документи;
  • відсутність у іграшках дрібних деталей, які небезпечні для маленьких дітей;
  • кріплення захисту відсіку для батарейок гвинтом;
  • відповідність рівня шуму встановленим нормам;
  • перевірку іграшки на порталі "Увага", де зібрані дані щодо небезпечних та вилучених з обігу товарах.

"Фахівці Держпродспоживслужби щоденно працюють для того, щоб батьки були впевнені в безпечності та якості дитячих подарунків. Наше головне завдання - своєчасно виявляти й вилучати з обігу продукцію, яка може становити ризик для здоров’я дітей", - заявив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Нагадаємо, Держпродспоживслужба систематизує інформацію про небезпечну нехарчову продукцію, зокрема й іграшки. Ознайомитися з цим переліком можна за посиланням.

Раніше ми писали про те, як часто треба мити дитячі іграшки і як правильно це робити.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаДержпродспоживслужбаіграшки