RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Украине обнаружили десятки тысяч опасных игрушек: как выбрать подарок на праздники

Фото: Госпродпотребслужба рассказала, как купить безопасную игрушку для ребенка (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В течение года в Украине было выявлено 55 видов опасной продукции, более половины из которых - детские игрушки. Специалисты нашли десятки тысяч товаров для детей, которые представляют опасность для их здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госпродпотребслужбы.

Отмечается, что в Украине в течение 2025 года осуществляется государственный рыночный надзор за детскими игрушками, чтобы предотвратить оборот опасных товаров.

Госпродпотребслужба отметила, что было выявлено 55 видов опасной продукции, из которых 28 составляют детские игрушки. В общем специалисты нашли более 24 000 единиц игрушек, которые не соответствовали требованиям безопасности.

В результате лабораторных исследований были подтверждены риски для детей: аллергические реакции, отравления и превышение содержания опасных химических веществ.

Как не купить опасную игрушку

Для того, чтобы избежать покупки опасного подарка, Госпродпотребслужба рекомендует обращать внимание на:

  • маркировку на украинском языке, данные импортера/производителя и наличие знака соответствия техническим регламентам;
  • надежность крепления деталей и отсутствие острых элементов и резкого химического запаха;
  • избегание покупок на стихийных рынках или продавцов, у которых отсутствуют документы;
  • отсутствие в игрушках мелких деталей, которые опасны для маленьких детей;
  • крепление защиты отсека для батареек винтом;
  • соответствие уровня шума установленным нормам;
  • проверку игрушки на портале "Внимание", где собраны данные об опасных и изъятых из обращения товарах.

"Специалисты Госпродпотребслужбы ежедневно работают для того, чтобы родители были уверены в безопасности и качестве детских подарков. Наша главная задача - своевременно выявлять и изымать из обращения продукцию, которая может представлять риск для здоровья детей", - заявил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор.

 

Напомним, Госпродпотребслужба систематизирует информацию об опасной непищевой продукции, в том числе и игрушки. Ознакомиться с этим перечнем можно по ссылке.

Ранее мы писали о том, как часто надо мыть детские игрушки и как правильно это делать.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаДержпродспоживслужбаіграшки