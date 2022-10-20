Доведеться імпортувати? У "Нафтогазі" розповіли про готовність до зими

У підземних сховищах газу України накопичено понад 14 млрд куб. м блакитного палива, тож, зима Україні не страшна. Проте через обстріли може знадобитися додатковий імпорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови правління "Нафтогазу України" Юрія Вітренка у рамках Energy Freedom , що відбувся сьогодні.

«Підземки на 100% готові до опалювального сезону. Ми вже накопичили там понад 14,2 млрд куб. м газу», - зазначив Вітренко. При цьому він наголосив, що за звичайних умов і поточних обсягів видобутку такого обсягу накопиченого газу вистачило б для стабільного проходження так званої «помірної зими».

Проте, враховуючи проблеми в електроенергетиці, зумовлені ракетними та дроновими атаками російського агресора на об'єкти критичної інфраструктури (ушкоджено від 30 до 40% енергоінфраструктури), ймовірніше буде потрібно імпорт додаткових обсягів.

«Є зараз проблеми в електроенергетиці і слід очікувати, що вони будуть і взимку, тому розуміємо, що потрібні додаткові обсяги для енергетиків, і їх, ймовірно, необхідно буде імпортувати», — пояснив голова "Нафтогазу".