Придется импортировать? В "Нафтогазе" рассказали о готовности к зиме

В подземных хранилищах газа Украины накоплено более 14 млрд куб. м голубого топлива, поэтому зима Украине не страшна. Однако из-за обстрелов может потребоваться дополнительный импорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко в рамках прошедшего сегодня Energy Freedom .

"Подземки на 100% готовы к отопительному сезону. Мы уже накопили там более 14,2 млрд куб. м газа", - отметил Витренко. При этом он подчеркнул, что при обычных условиях и текущих объемах добычи такого объема накопленного газа хватило бы для стабильного прохождения так называемой "умеренной зимы".

Однако, учитывая проблемы в электроэнергетике, вызванные ракетными и дроновыми атаками российского агрессора на объекты критической инфраструктуры (повреждено от 30 до 40% энергоинфраструктуры), скорее всего, потребуется импорт дополнительных объемов.

"Есть сейчас проблемы в электроэнергетике и следует ожидать, что они будут и зимой, поэтому понимаем, что нужны дополнительные объемы для энергетиков, и их, скорее всего, необходимо будет импортировать", - пояснил глава "Нафтогаза".