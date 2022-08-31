ua ru
Ср, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глава Оператора ГТС спрогнозировал объем газа в хранилищах на начало отопительного сезона

Новина українською →
Украина, Среда 31 августа 2022 12:31
Глава Оператора ГТС спрогнозировал объем газа в хранилищах на начало отопительного сезона Фото: глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон (tsoua.com)
Автор: Александр Белоус

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на начало отопительного сезона составит 14,4 млрд кубометров газа. Этого будет достаточно для зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона в интервью "Интерфакс-Украина".

"По информации "Нафтогаза", сейчас в ПХГ 13 млрд кубометров газа. До 15 октября по прогнозным расчетам будет около 14,4 млрд кубометров газа", - сказал он.

По его словам, с такими запасами реально пройти умеренную зиму, поскольку на сегодня потребление газа значительно сократилось.

"Добыча газа в Украине остается чрезвычайно важной для того, чтобы обеспечить всех потребителей, однако она в зоне риска", - добавил Макогон.

Глава "Оператора ГТС Украины" отметил, что в настоящее время есть фактор военной угрозы и значительные риски, "поэтому дополнительные объемы импорта были бы очень уместны".

"Со своей стороны, как оператор ГТС, мы можем заверить, что транспортные маршруты для импорта газа из Польши, Словакии и Венгрии готовы к импорту газа в объеме 54 млн кубометров в сутки. Надеемся, коллеги из "Нафтогаза" смогут воспользоваться этими возможностями для закупки газа", - добавил он.

По его словам, ОГТСУ тесно сотрудничает с правительством и поставщиками, чтобы предусмотреть все возможности дополнительного импорта для прохождения отопительного сезона.

"Но стоит отметить, что за полтора месяца, которые остались до начала отопительного сезона, дополнительно закачать 5 млрд кубометров газа (для достижения запасов 19 млрд кубометров - ред.), даже с учетом значительного увеличения гарантированных мощностей по сравнению с прошлым годом, является очень сложной миссией", - сказал Макогон.

Напомним, глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что компания готова к использованию системы в реверсном режиме в случае полного прекращения транзита российского газа, но есть определенные риски.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПХГ
NEWS
Украинцы за границей должны платить налог дважды? Какое решение нашли в Кабмине
Украинцы за границей должны платить налог дважды? Какое решение нашли в Кабмине
DAILY
Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет
Ростислав Шаправскийглавный редактор Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет