Глава Оператора ГТС спрогнозировал объем газа в хранилищах на начало отопительного сезона

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на начало отопительного сезона составит 14,4 млрд кубометров газа. Этого будет достаточно для зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона в интервью " Интерфакс-Украина ".

"По информации "Нафтогаза", сейчас в ПХГ 13 млрд кубометров газа. До 15 октября по прогнозным расчетам будет около 14,4 млрд кубометров газа", - сказал он.

По его словам, с такими запасами реально пройти умеренную зиму, поскольку на сегодня потребление газа значительно сократилось.

"Добыча газа в Украине остается чрезвычайно важной для того, чтобы обеспечить всех потребителей, однако она в зоне риска", - добавил Макогон.

Глава "Оператора ГТС Украины" отметил, что в настоящее время есть фактор военной угрозы и значительные риски, "поэтому дополнительные объемы импорта были бы очень уместны".

"Со своей стороны, как оператор ГТС, мы можем заверить, что транспортные маршруты для импорта газа из Польши, Словакии и Венгрии готовы к импорту газа в объеме 54 млн кубометров в сутки. Надеемся, коллеги из "Нафтогаза" смогут воспользоваться этими возможностями для закупки газа", - добавил он.

По его словам, ОГТСУ тесно сотрудничает с правительством и поставщиками, чтобы предусмотреть все возможности дополнительного импорта для прохождения отопительного сезона.

"Но стоит отметить, что за полтора месяца, которые остались до начала отопительного сезона, дополнительно закачать 5 млрд кубометров газа (для достижения запасов 19 млрд кубометров - ред.), даже с учетом значительного увеличения гарантированных мощностей по сравнению с прошлым годом, является очень сложной миссией", - сказал Макогон.