В Україні не вистачає медиків: кому платять найбільше та яких фахівців шукають

Вакансій у медицині стало майже вдвічі більше

За даними OLX Робота, у липні 2026 року кількість вакансій у категорії "Медицина / фармацевтика" була майже вдвічі більшою, ніж у липні 2022 року.

Водночас медіанна зарплата у категорії за цей період зросла на 20% - з 16 700 до 20 000 гривень.

Серед найбільш популярних вакансій на платформі - стоматологи, медсестри, фармацевти, санітари, завідувачі аптек і фельдшери. Також роботодавці шукають зубних техніків, реабілітологів, логопедів, доглядальниць та асистентів лікаря.

Найвищі медіанні зарплати серед зазначених спеціальностей у липні мали:

фельдшери - 28 625 гривень ;

; фармацевти - 25 250 гривень ;

; стоматологи - 24 500 гривень ;

; медсестри - 14 250 гривень ;

; санітари - 12 500 гривень.

За словами керівниці напряму OLX Робота Марії Абдулліної, дефіцит кадрів уже вийшов за межі робітничих професій і помітний, зокрема, у медицині.

"Це професії, що потребують тривалого навчання, а короткострокові курси перекваліфікації не є можливими. Медична сфера має значно довший цикл підготовки фахівців, тож швидко закривати такі вакансії - складно", - зазначила вона.

Серед факторів, які посилюють кадровий дефіцит, експертка називає мобілізаційні процеси та міграцію.

Чи хоче молодь навчатися на медиків

Водночас медичні спеціальності не увійшли до десяти найбільш популярних напрямів серед вступників у 2026 році. Загалом цього року до українських закладів вищої освіти подали майже 1,2 млн заяв, а найпопулярнішим напрямом став менеджмент - 105 301 заява.

Однак у медицині є позитивна тенденція. За даними МОЗ станом на 13 серпня, за державним замовленням до медичних закладів вищої освіти зарахували на 15% більше вступників, ніж торік.

Держава також збільшує обсяги держзамовлення на окремі спеціальності з урахуванням потреби України в таких фахівцях.

За опитуванням OLX Робота, проведеним у червні 2026 року, 16% респондентів розглядали б сьогодні для вступу медицину та охорону здоров'я. Це четвертий результат серед напрямів, які називали учасники опитування. Попереду - IT та комп'ютерні науки, транспорт і логістика, продажі та торгівля.

Які медичні спеціальності обирають вступники

За словами ректора Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Юрія Кучина, інтерес до медичних спеціальностей залишається високим.

У 2026 році до трійки найпопулярніших спеціальностей увійшли "Медицина", "Стоматологія" та "Терапія та реабілітація".

Водночас, за словами Кучина, кількість випускників сама по собі не визначає, наскільки вдасться забезпечити систему охорони здоров'я кадрами.

На його думку, необхідно постійно відстежувати, яких фахівців потребує система, і шукати способи швидше закривати такі потреби. Одним із варіантів може бути додаткове навчання людей, які вже працюють у медичній галузі.

Як приклад Кучин навів епідеміологів: їхня кількість швидко зросла після появи потреби у відділеннях інфекційного контролю в кожному закладі охорони здоров'я.