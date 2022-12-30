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В Україні вирішили перевести військову освіту на стандарти НАТО

Фото: в Україні затвердили концепцію військової освіти на основі стандартів НАТО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів затвердив концепцію щодо переведення військової освіти України на стандарти НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Як пише Мельничук, Кабмін прийняв зміни до постанови "Про створення єдиної системи військової освіти". Було затверджено концепцію трансформації системи військової освіти під час якої буде побудовано сучасну модель на основі вимог якості стандартів НАТО.

"Визнано такими, що втратили чинність, Перелік вищих навчальних закладів, що входять до єдиної системи військової освіти, та Положення про підготовку військових фахівців у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти", - додав Мельничук.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Британії нещодавно показали навчання українських військових на гелікоптерах Sea King.

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