В Украине решили перевести военное образование на стандарты НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Как пишет Мельничук, Кабмин принял изменения в постановление "О создании единой системы военного образования". Была утверждена концепция трансформации системы военного образования, в ходе которой будет построена современная модель на основе требований качества стандартов НАТО.

"Признан утратившими силу Перечень высших учебных заведений, входящих в единую систему военного образования, и Положение о подготовке военных специалистов в высших учебных заведениях единой системы военного образования", - добавил Мельничук.