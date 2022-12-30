RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине решили перевести военное образование на стандарты НАТО

Фото: в Украине утвердили концепцию военного образования на основе стандартов НАТО (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров утвердил концепцию перевода военного образования Украины на стандарты НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Как пишет Мельничук, Кабмин принял изменения в постановление "О создании единой системы военного образования". Была утверждена концепция трансформации системы военного образования, в ходе которой будет построена современная модель на основе требований качества стандартов НАТО.

"Признан утратившими силу Перечень высших учебных заведений, входящих в единую систему военного образования, и Положение о подготовке военных специалистов в высших учебных заведениях единой системы военного образования", - добавил Мельничук.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Британии недавно показали учения украинских военных на вертолетах Sea King.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеНАТО