У Британії показали навчання українських військових на гелікоптерах Sea King
Британські фахівці допомогли навчати українських військових управлінню гелікоптерами Sea King, які незабаром отримає наша країна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter.
Як наголошують у відомстві, навчання для десяти екіпажів ЗСУ провели спеціалісти Королівського військово-морського флоту Великої Британії. В результаті тренувань було розширено пошуково-рятувальні можливості наших солдатів.
Великобританія буде здійснювати українські похилого віку з морем King helicopters as part of its continued support.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 28, 2022
@RoyalNavy має розширити Морський хід тренування до 10 скарбів бродячих сил Ukraine, сприяючи їхньому пошуку і захисту можливостей.
#StandWithUkraine pic.twitter.com/vQUjfAWMrP
У Міноборони додають, що гелікоптери будуть надані Україні в рамках постійної підтримки.
Зазначимо, що гелікоптери Sea King раніше використовувалися як Королівськими військово-повітряними силами, так і Королівським флотом. Остання "вертушка" була списана у 2018 році.
Нагадаємо, що Британія передасть Україні Sea King стало відомо ще 23 листопада. Загалом наша країна отримає три такі вертольоти.
Також ми писали, що Британія відправила в Україну понад 15 тисяч зимових наборів обмундирування, а також близько 900 генераторів та передала їх українським військовим.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.