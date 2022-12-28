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У Британії показали навчання українських військових на гелікоптерах Sea King

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Середа 28 грудня 2022 16:37
У Британії показали навчання українських військових на гелікоптерах Sea King Ілюстративне фото: у Британії показали навчання українських військових на гелікоптерах Sea King (flickr by Airwolfhound)
Автор: Іван Носальський

Британські фахівці допомогли навчати українських військових управлінню гелікоптерами Sea King, які незабаром отримає наша країна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter.

Як наголошують у відомстві, навчання для десяти екіпажів ЗСУ провели спеціалісти Королівського військово-морського флоту Великої Британії. В результаті тренувань було розширено пошуково-рятувальні можливості наших солдатів.

У Міноборони додають, що гелікоптери будуть надані Україні в рамках постійної підтримки.

Зазначимо, що гелікоптери Sea King раніше використовувалися як Королівськими військово-повітряними силами, так і Королівським флотом. Остання "вертушка" була списана у 2018 році.

Нагадаємо, що Британія передасть Україні Sea King стало відомо ще 23 листопада. Загалом наша країна отримає три такі вертольоти.

Також ми писали, що Британія відправила в Україну понад 15 тисяч зимових наборів обмундирування, а також близько 900 генераторів та передала їх українським військовим.

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